Die Konzerte der Reihe Abtei-Musik im Donautal locken alljährlich zahlreiche Musikfreunde in die Klosterkirche Beuron. Ihren benediktinischen Kulturauftrag erfüllen die Beuroner Mönche auch durch die Förderung von Kunst und Kultur, wie es in einer Mitteilung heißt. 2007 fiel der Startschuss für eine eigene Konzertreihe, die Abtei-Musik im Donautal.

Am Sonntag, 23. Juli, 19 Uhr, Einlass ab 18.15 Uhr, geben sich die Königin der Instrumente und das Instrument der Könige ein Stelldichein in der Klosterkirche Beuron. Das renommierte Trompetenensemble Stuttgart spielt gemeinsam mit dem Domorganisten Professor Johannes Mayr (Stuttgart) an der großen Klais-Orgel glanzvolle Trompetenmusik von Jean Joseph Mouret, Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach, Jeremiah Clarke und virtuose Orgelwerke/Orgelimprovisationen. Musikfreunde erwartet laut Veranstalter eine Sternstunde festlicher Trompeten- und Orgelmusik.

Die Mitglieder des Trompetenensembles Stuttgart konzertieren seit ihrem Studium an den Musikhochschulen Stuttgart, Köln und Würzburg gemeinsam. Johannes Mayr zählt zu den innovativsten Organisten unserer Zeit. Er ist ein preisgekrönter Meister der Orgelimprovisation und bezaubert die Zuhörer mit seinem unnachahmlichen Gespür, einer Orgel noch nie gehörte Klänge zu entlocken. Seit 2011 ist er Domorganist an der Domkathedrale St. Eberhard in Stuttgart. 2015 erfolgte die Ernennung zum Kirchenmusikdirektor, 2018 zum Honorarprofessor. Er erhielt zahlreiche Auszeichnungen bei renommierten internationalen Orgel- und Orgelimprovisationswettbewerben. 2010 den Preis der deutschen Schallplattenkritik für die CD Orgelkonzert an den Orgeln von Johann Nepomuk Holzhey. Beim Konzert werde sowohl die Marienorgel im Chor als auch die Martinsorgel auf der Empore in der Kirche erklingen.