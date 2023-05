Mit einem grandiosen Konzert verabschiedete sich der Männergesangverein Harmonie Buchheim. Auch der letzte freie Stuhl im Buchheimer Bürgerhaus wurde gebraucht, als die freie Männerchorgemeinschaft Buchheim-Thalheim das Konzert mit stimmungsvollen und ausdrucksstarken Liedern eröffnete. Mit viel Witz und Charme trug der Sänger Peter Wirth die Chronik des Vereins vor und gab dabei einige Anekdoten aus der Vereinsgeschichte zu Gehör, wie es in einer Mitteilung heißt.

In der Fortsetzung zog der Kirchenchor die Zuhörer unter anderem mit dem Lied „Was kann schöner sein“ in seinen Bann. Unter großem Beifall und mit Zugabe „Als Freunde kamen wir ...“ beendete der Kirchenchor den Auftritt. Nun legten die Männer der Chorgemeinschaft nochmals richtig los und ließen die Männerstimmen mit Hingabe und Begeisterung erklingen. Und zum Schluss bebte das Bürgerhaus bei „Rock me“. Der Saal klatschte und stampfte mit, da blieb kein Muskel ruhig und das ganze dann mit Wiederholung. Sowohl der Kirchenchor als auch die Männerchorgemeinschaft wurde von Reiner Hipp geleitet. Albert Schiele (Gitarre), Pius Kempter (Schlagzeug) und Martina Kistenfeger (Klavier) begleiteten die Sänger in einigen Liedern.

Unter tosendem Beifall verabschiedete sich der Männergesangverein Harmonie Buchheim, mit dem Trost, dass ja alles mit neuem Namen und gemeinsam weitergehen wird. Nach rund 55 Jahren gemeinsamen Singens mit dem Liederkranz Thalheim ist die Gründung eines neuen Vereins mit dem Namen Männerchorgemeinschaft Buchheim-Thalheim auf dem Weg. Der Chor probt immer dienstags in Thalheim oder in Buchheim, jeder Mann der Lust zum Singen hat, ist eingeladen, Kontakt aufzunehmen und mitzusingen. Das nächstes Ziel des neuen Chors ist das internationale Gesangvereinstreffen in Kirchberg/Tirol.

Bereits um 1850 herum wurde in Buchheim das deutsche Liedgut gepflegt. Dies geschah zunächst in loser Form. 1865 wurde dann ein Verein gegründet, allerdings fand die Fahnenweihe erst 1873 statt. Während der NS-Zeit ruhte der Verein. 1949 durfte der Verein wieder unter Auflagen singen. Peter Schalk, Lehrer und Chorleiter in Buchheim und Thalheim, wollte nicht mehr an zwei Orten die Gesangsproben abhalten, und so entstand vor rund 55 Jahren die Männerchorgemeinschaft Buchheim-Thalheim. Die zwei Vereine waren bisher eigenständig und probten abwechselnd in beiden Orten.