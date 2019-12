Zwei Beschäftigte des Betriebes wurden am Freitag bei einem Gefahrgutunfall in einer Firma in der Straße „In der Breite“ durch das austretende Ammoniak leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wollte ein Arbeiter gegen 10.15 Uhr in einem Bereich, in dem Metall verarbeitet wird, eine Ammoniakflasche austauschen und verwechselte dabei die Anschlüsse der Flasche. Daraufhin trat flüssiges Ammoniak aus der Flasche aus, wodurch der Arbeiter eine Reizung der Atemwege erlitt. Eine weitere Mitarbeiterin, die sich in der Nähe befand, erlitt ebenfalls eine Atemwegsreizung. Beide Verletzte wurden in Krankenhäuser eingeliefert.

Nach Auslösen des Alarms wurden alle Personen im Gebäude sofort evakuiert. Eine Gefahr für die umliegende Bevölkerung bestand nach Polizeiangaben nicht. Wegen des Unfalls waren die Feuerwehren aus Leibertingen, Kreenheinstetten, Meßkirch, Sigmaringen, Bad Saulgau und Mengen mit 108 Einsatzkräften und 23 Fahrzeugen im Einsatz. Auch der Gefahrgutzug aus Bad Saulgau war alarmiert worden.

Ammoniak ist eine chemische Verbindung von Stickstoff und Wasserstoff. Es ist ein stark stechend riechendes, farbloses, wasserlösliches und giftiges Gas, das zu Tränen reizt und erstickend wirkt.