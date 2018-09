31 Männer und eine Frau sind am Sonntag zu den Schwäbischen Highlandgames angetreten. Dort werden die Schottenrock-Träger in sieben urigen Disziplinen auf Kraft, Geschicklichkeit und ihren Humor getestet. Wir zeigen Ihnen, was die Teilnehmer in Kreenheinstetten leisten müssen, um zu beweisen, dass sie echte, schwäbische Highlander sind.

Bild: Steinmüller, Hermann-Peter