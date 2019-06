Engagierte Pläne und ein schlechtes Wirtschaftsjahr 2018: Vor diesem Hintergrund spielte sich am Montag im Gasthaus „Adler“ die Hauptversammlung der Bürgerenergiegenossenschaft (BEG) Leibertingen ab. Die BEG plant eine umfangreiche Beteiligung am derzeit entstehenden Solarpark 2 zwischen Lengenfeld und Leibertingen. Dazu bietet die Energie Baden-Württemberg (EnBW) zwei Beteiligungsmodelle an.

EnBW-Mitarbeiter stellen Beteiligungsmodell vor

Mit Frederik Witte und Timo Lorkowski waren zwei Mitarbeiter des EnBW-Beteiligungsmanagements zur Versammlung gekommen. Sie erläuterten die beiden Möglichkeiten für die BEG, sich am zweiten Leibertinger Sonnenkraftwerk zu beteiligen.

Heißer Sommer sorgt für schlechtes Wirtschaftsjahr

Ausgerechnet der heiße Sommer trägt nach Einschätzung von Ulrich Schmid die Hauptschuld daran, dass 2018 das schlechteste Wirtschaftsjahr in der Geschichte der BEG war. Schmid ist einer der drei gleichberechtigten Vorsitzenden der Genossenschaft. Er legte gegenüber dem SÜDKURIER die Ausgangslage für die BEG dar.

Gewinnbeteiligung bislang bei 4,6 bis 5,7 Prozent

„Wir waren in den vergangenen zehn Jahren mit einem gewinnbasierenden Kredit über 300 000 Euro am Solarpark 1 der EnBW bei Kreenheinstetten beteiligt.“ Die BEG-Mitglieder erhielten vom Energiekonzern eine Gewinnbeteiligung zwischen 4,6 und 5,7 Prozent, je nach Ertrag des laufenden Jahres. Der Kredit läuft im kommenden Jahr aus.

EnBW bietet künftig nur noch 3,5 Prozent

Vor dem Hintergrund der Niedrigzinsphase und dem in der Branche herrschenden Kostendruck lehnt die EnBW eine Fortführung zu den bisherigen Konditionen ab. EnBW-Vertreter Timo Larkowski meinte in der Versammlung, fünf Prozent Zinsen wie bisher seien gegenwärtig nicht mehr marktgerecht. „Die 3,5 Prozent sind überhaupt nur durch die Ausschöpfung sämtlicher Einsparmöglichkeiten zu verwirklichen.“ Ein Bankkredit käme für die EnBW zwar billiger, liefe aber dem erklärten Ziel zuwider, eine möglichst breite Bürgerbeteiligung zu erreichen.

BEG will 300 000 Euro plux X investieren

Die BEG bekommt im nächsten Jahr ihre 300 000 Euro zurück. Schmid sagte: „Wir wollen uns weiter auf dem Energiesektor einbringen und nicht nur die 300 000 Euro weiter investieren.“ Dazu biete sich der neue Solarpark an.

EnBW-Vertreter stellen Möglichkeiten für Solarpark 2 vor

Die EnBW-Vertreter Fredrik Witte und Timo Lorkowski stellten die beiden Möglichkeiten vor. Die Option eins geht von einer gesellschaftlichen Beteiligung aus. Das heiße, dass der Konzern mit 50,1 Prozent die Mehrheit behalte. Die restlichen 49,9 Prozent stünden für das finanzielle Engagement weiterer Mitgesellschafter offen. Die Anlage kostet rund 5 Millionen Euro.

Option 1: BEG könnte einzige Gesellschafterin werden

Wollte die BEG als einzige Gesellschafterin beitreten, müsste sie 2,5 Millionen Euro einbringen. Ulrich Schmid sagte: „Alles, was über die 300 000 Euro hinausgeht, muss sich die BEG als Kredit besorgen.“ Persönlich hält Schmid eine Beteiligung der Genossenschaft von rund 1 Million Euro für realistisch, betont aber: „Es gibt noch keine Beschlusslage.“ Als möglichen weiteren Gesellschafter könnte er sich die Gemeinde Leibertingen vorstellen.

Gesellschafter trügen unternehmerisches Risiko

Die Gesellschafter trügen bei diesem Modell aber das volle unternehmerische Risiko des Hauptanteilseigners EnBW mit. Sollte der Energieriese während der Laufzeit des Beteiligungsmodells in Zahlungsschwierigkeiten geraten, wären damit auch das Geld aus Leibertingen in Gefahr. Der Vorteil dieses Modells wäre, dass die BEG während der gesamten Betriebszeit des Sonnenkraftwerks an den Gewinnen beteiligt wäre.

Option 2: BEG wäre ein Beteiligter von vielen

Die zweite Möglichkeit besteht in einem Nachrangdarlehen. Dabei entfällt zwar für die Beteiligungsgeber das unternehmerische Risiko. Die EnBW garantiert dafür über zehn Jahre einen jährlichen Ertrag von 3,5 Prozent. Bei diesem Modell könnte jeder Bürger oder jeder Investor mitmachen. Die Anteile lägen im Kostenrahmen von 500 bis 1000 Euro, die BEG wäre dann nur einer von vielen Beteiligten.

Mitglieder bei Probeabstimmung für Option 1

Bei einer unverbindlichen Probeabstimmung votierten die Besucher deutlich für das Gesellschaftsmodell. Die BEG hat nun intern rund ein halbes Jahr Zeit, sich auf die Beteiligungsform und deren Details zu einigen.

Die BEG Leibertingen besteht im zehnten Jahr und hat 80 Mitglieder. Die Mitglieder haben 1487 Anteile zu je 250 Euro gezeichnet, zusammen 371 750 Euro. Bis zur Entscheidung über die BEG-Beteiligung an der zweiten Solaranlage der EnBW können keine neuen Mitglieder aufgenommen werden. Geschäftsmodell: Der Gewinn kommt aus der Beteiligung am Sonnenkraftwerk der EnBW bei Kreenheinstetten und der Sonnenstromerzeugung aus drei eigenen Fotovoltaikanlagen.

Der Gewinn kommt aus der Beteiligung am Sonnenkraftwerk der EnBW bei Kreenheinstetten und der Sonnenstromerzeugung aus drei eigenen Fotovoltaikanlagen. Anlangen: Die Anlagen der BEG haben eine Kapazität von 8,34 Kilowatt in Altheim, 34,56 Kilowatt in Kreenheinstetten und 35,04 Kilowatt in Thalheim.

Die Anlagen der BEG haben eine Kapazität von 8,34 Kilowatt in Altheim, 34,56 Kilowatt in Kreenheinstetten und 35,04 Kilowatt in Thalheim. Bilanz: Das Geschäftsjahr 2018 schließt mit einer Bilanzsumme von gut 431 000 Euro ab. Der Jahresüberschuss beträgt knapp 13 000 Euro. Gut 11 000 Euro werden als Dividende an die Mitglieder ausgeschüttet, der Rest fließt in die Rücklagen. Die BEG verfügt über Gesamtrücklagen von rund 17 500 Euro.

Das Geschäftsjahr 2018 schließt mit einer Bilanzsumme von gut 431 000 Euro ab. Der Jahresüberschuss beträgt knapp 13 000 Euro. Gut 11 000 Euro werden als Dividende an die Mitglieder ausgeschüttet, der Rest fließt in die Rücklagen. Die BEG verfügt über Gesamtrücklagen von rund 17 500 Euro. Wahlen: Im Aufsichtsrat rückte Adrian Keller für Dieter Steidle nach.

Im Aufsichtsrat rückte Adrian Keller für Dieter Steidle nach. Ehrungen: Für zehnjährige Tätigkeit wurden die Aufsichtsratsmitglieder Armin Reitze, Christoph Möhrle, Klaus Buck, Guido Amann und Johannes Müller sowie die drei Vorstände Carsten Lüdke, Ulrich Schmid und Siegfried Müller geehrt.