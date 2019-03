von Xaver Knittel

Im Rahmen der jüngsten Hauptversammlung des Musikvereins Leibertingen wurde der Vorsitzende, Dirk Henkenius, für zwei Jahre in seinem Amt bestätigt. Einen Wechsel gab es im Amt des zweiten Kassierers. Bisher war diese Funktion von Klaus Buck wahrgenommen worden, dieser wechselt in die Funktion Beisitzer aktiv. Mit Marc Riester führt ein junger Bankkaufmann nun die Vereinskasse zusammen mit Hauptkassierer Wolfgang Sessler. Ebenfalls im Amt bestätigt wurde Schriftführerin Christina Frick. Zum zweiten Beisitzer der Aktiven wurde Michael Schmid gewählt. Als Beisitzerin der passiven Mitglieder wurde Hiltrud Riester wiedergewählt, ebenso Jugendleiter Günther Schmid.

Anspruchsvolle Osterhitparade geplant

Einen Gewinn in der Vereinskasse gab Wolfgang Sessler bekannt, er kam durch den guten Erlös im Zusammenhang mit dem Wildensteiner Jahrmarkt zustande. Dirigent Paul Löw sprach von einem erfolgreichen Jahr 2018. Die Musiker kamen 77 Mal zusammen, es wurden 51 Gesamt- und zwölf Registerproben abgehalten, hinzu kamen 14 Auftritte. Löw forderte von den Musikanten mehr Aufmerksamkeit in den Proben, denn eine anspruchsvolle Osterhitparade steht am Ostermontag, 22. April, bevor. Am 6. und 7. April ist dazu ein Proben-Wochenende eingeplant. Am 13. April führt der Verein eine Altmaterialsammlung durch. Bei zehn befreundeten Kapellen habe man Auftritte zugesagt, weitere fünf Anfragen mussten wegen des vollen Terminkalenders abgesagt werden, so Vorsitzender Henkenius.

Derzeit mehr als 50 aktive Mitglieder

Jugendleiter Schmid berichtete, dass die vier Jungmusiker Sophia Tobian, Andreas Biselli, Julian Reitze und Ayleen Horn in die Stammkapelle aufgenommen werden. Sie haben die D 1-Prüfung erfolgreich abgelegt. Seit Jahresbeginn haben Levin Sauter, Carolina Riester, Niklas Rebholz, Mia Winter, Marius und Lukas Braun eine musikalische Ausbildung begonnen, so die freudige Mitteilung des Jugendleiters. Der Musikverein hat somit mehr als 50 Aktive, 19 Ehrenmitglieder plus 115 passive Mitglieder. Geehrt wurden bei der Versammlung: für 50 Jahre fördernde Mitgliedschaft Herbert Lange und für 30 Jahre Wilfried Frei, Hubert Horn, Christian Jäger, Adolf Karpf und Margit Klaiber.