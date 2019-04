Heinrich Güntner hat den Kultur- und Tourismusverein seit seiner Gründung 1978 geprägt, nun gab er bei der Jahresversammlung auf der Burg Wildenstein seinen Rückzug von der Vereinsspitze bekannt. Der 79-Jährige nannte als Grund für sein Ausscheiden aus dem Amt des Vorsitzenden das Alter und die Notwendigkeit, die Vereinsleitung in jüngere Hände zu geben. Zu seinem Nachfolger wählte die Versammlung Bürgermeister Armin Reitze. Damit wahrt der Verein eine Kontinuität. Denn vor seiner Pensionierung war Heinrich Güntner ebenfalls Chef im örtlichen Rathaus. Bis heute arbeitet der Pensionär ehrenamtlich als Geschäftsführer der Leader-Aktionsgruppe. Beide Ehrenämter haben als große gemeinsame Schnittmenge den Tourismus.

Güntner blickt auf Anfänge zurück

In seinem Rückblick erinnerte Güntner daran, dass am Anfang der Vereinsarbeit vor 40 Jahren Freizeit und Tourismus in Leibertingen noch kein kommunalpolitisches Schwerpunktthema waren. "Damals, nur wenige Jahre nach der Kommunalreform, standen andere Themen im Blickpunkt der Gemeinderatsarbeit", erzählte Güntner. Der Verein selbst entstand aus dem 1978 gegründeten Arbeitskreis "Kultur und Tourismus".

Viele Arbeitsplätze hängen vom Tourismus ab

Inzwischen ist der Fremdenverkehr zu einem wichtigen Thema der örtlichen Kommunalpolitik geworden. Güntner erinnerte an die Tourismusarbeit zusammen mit der Stadt Meßkirch und der Gemeinde Sauldorf in Kooperation mit der Donaubergland Marketing und Tourismus GmbH in Tuttlingen. Der Ex-Bürgermeister unterstrich, dass heute wie vor 40 Jahren viele Arbeitsplätze unter anderem in der heimischen Gastronomie eng mit dem Tourismus rund um das Donautal verbunden seien. Somit habe sich gezeigt, dass das Thema nicht nur eine fixe Idee sei. Um bei Messebesuchen für Leibertingen als Ausflugs- und Urlaubsort zu werben, habe er viel Freizeit geopfert, erzählte Güntner.

Armin Reitze setzt auf Mitarbeit der Basis

Der scheidende Vorsitzende betonte, dass viele Vereinsangelegenheiten bisher von ihm erledigt worden seien. Trotzdem existiere ein einsatzfreudiges Vorstandsteam, auf das sich Nachfolger Armin Reitze stützen könne. In einer kurzen Antrittsrede nahm Reitze dieses Stichwort auf und sagte: "Der Kultur- und Tourismusverein ist eine Einrichtung, die erhalten bleiben soll und bisher stark mit der Person Güntners verbunden gewesen war." Er setze für seine Amtszeit auf eine intensivere Mitarbeit der Basis und des Vorstandes.

Schüler organisieren Hufeisenwerfen

Zu den Spuren aus der Amtszeit Güntners als Bürgermeister und Vereinsvorsitzender gehört auch der Wildensteiner Jahrmarkt, bei dem das Hufeisenwerfen eine beliebte Station ist.

Damit dieser Wettbewerb auch in Zukunft erhalten bleibt, hat der Leibertinger eine zweifache Vorsorge getroffen: Jonas Hafner und Robin Schüle werden die Aktion mit der Unterstützung des Vereins beim kommenden Wildensteiner Jahrmarkt im September selbstständig ausrichten. Dafür votierten die Mitglieder einstimmig. Die beiden Schüler haben bereits in den vergangenen Jahren als Helfer gezeigt, dass ihnen der Wettbewerb Spaß macht.