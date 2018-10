von SK

Ein unbekannter Täter hat nach Polizeiangaben im Zeitraum zwischen vergangenen Donnerstag, 17 Uhr und Samstag, 17 Uhr, auf einem Gartengrundstück in der Rohrdorfer Straße ein Arbeitsgerät entwendet, das Fallobst von der Wiese automatisch aufsammelt. Dieser "Obstigel" wiegt rund 35 Kilogramm, ein Abtransport könne nur mit einem größeren Fahrzeug erfolgt sein, so die Polizei. Der Obstsammler stand in einer umzäunten Obstwiese und hat einen Wert von rund 2000 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Geräts geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Meßkirch, Telefon 0 75 75/28 38, in Verbindung zu setzen.

