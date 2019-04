von Xaver Knittel

Das große Interesse an der Arbeit des Sportclubs Buchheim/Altheim/Thalheim (BAT) ist am vollbesetzten Sportheim ablesbar gewesen. Vom Dreierteam des Vorstands führte Peter Molitor durch die Hauptversammlung. Unter anderem stand die anstehende Spielgemeinschaft mit dem Sportverein Kreenheinstetten/Leibertingen zur Diskussion.

Start mit zwei Mannschaften geplant

Vorstandsmitglied Sebastian Knittel gab Details bekannt. Nach intensiven Gesprächen möchten ab dem Spieljahr 2019/20 beide Sportvereine mit zwei Mannschaften gemeinsam antreten. Einig war man sich, dass Sonntagsspiele im Wechsel in Buchheim und in Kreenheinstetten ausgetragen werden. Aus der Versammlung kam ein positives Echo auf die Pläne.

Neue Gesichter im Vorstand

In den Vorstand wurden neue junge Gesichter gewählt. Sebastian Knittel wurde ins Vorstandsdreierteam gewählt. Seit 2013 ist Armin Beck Kassierer, er gab sein Amt an Laura Fritz ab. Sie war bisher Beisitzerin. Diesen Posten übernahm Christian Fritz. Pressewart war Benjamin Fecht und gab die Aufgabe an Fabian Mühleisen ab. Zu Beisitzern gewählt wurden Marcel Kohler, Simon Glöckler und Rene Müller. Als Jugendleiter wurde Stefan Glöckler verabschiedet.

Vier neue Aktive aus der eigenen Jugend

Über den laufenden Spielbetrieb gab Spielausschussvorsitzender Daniel Knoblauch Auskunft. In den zwei Mannschaften waren mehr als 50 Spieler eingesetzt. Von der A-Jugend in die erste Mannschaft übernommen wurden Simon Steigerwald, Jan Kohli, Mathias Liehner und Marius Rudolf.

Eltern der Jugendspieler sollen sich mehr einbringen

Die Chefin der Jugendabteilung, Miriam Bregenzer, wünschte sich von den Eltern der 65 Jugendspieler, dass sie sich mehr im Verein einbringen. Sie betreut sieben Jugendmannschaften, vier davon in Spielgemeinschaften mit Nachbarvereinen. Der Mitgliedsbeitrag für Jugendspieler wurde von 35 auf 40 Euro angehoben. In den Jugendvorstand gewählt wurden Jan Kohli, Andreas und Steffen Rebholz und Nico Biselli.