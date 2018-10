Der "Obstigel" sei rund zwei Meter lang und einen Meter breit gewesen und habe leer 34 Kilogramm auf die Waage gebracht. Schob man ihn vor sich her, brauchte man sich nicht zu bücken: Das Streuobst wurde über Walzen aufgenommen und in Eimer befördert. Vor Jahren habe er das Gerät in Hecheln für rund 1800 Euro gekauft und heute gebe es dieses Modell weit und breit nicht mehr, berichtet Anton Biselli und sein Sohn setzt hinzu: "Das ist schon dreist, ihn einen Meter von unserem Haus entfernt zu stehlen." Anzeige bei der Polizei wurde erstattet.

