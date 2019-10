von Stefan Blanz

„Das habe ich in den 25 Jahren seit ich Ortsvorsteher bin noch nicht erlebt“, sagte Guido Amann zu Beginn und drückte damit seine Freude darüber aus, dass zahlreiche Dorfbewohner zur Sitzung des Ortschaftsrats von Kreenheinstetten gekommen waren. Das größte Interesse der Anwesenden galt ohne Zweifel dem Solarpark, der von der Firma Aurea Energie aus Neu-Ulm projektiert wird.

Von 56 auf 23 Hektar

Nach den Plänen von Aurea Energie soll die Freiflächen-Fotovoltaikanlage in den Gewannen „Unterer Todtemann“ sowie „Ober- und Mitte Hagkreut“, also östlich der Landesstraße 196 in Richtung Meßkirch und südlich der Verbindungsstraße nach Langenhart, gebaut werden.

Angedacht war ursprünglich eine Anlage auf einer Fläche von 56 Hektar, die nach Gesprächen mit den Eigentümern auf 36 Hektar reduziert wurde. Die Präsentation von Aurea-Mitinhaber Ansgar Innig bezog sich jedoch auf 23 Hektar, die von den Eigentümern bereits in Nutzungsverträgen bereitgestellt wurden. Der Investitionsaufwand beträgt laut Aurea Energie 8,5 bis 9 Millionen Euro für eine Anlage auf dieser Fläche.

Entscheidung liegt bei Gemeinde

Rechtsgrundlage zur Standortwahl bildet die sogenannte Länderöffnungsklausel im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), wonach seit 2018 Fotovoltaikanlagen wieder auf „landwirtschaftlich benachteiligten“ Freiflächen gebaut werden können. Laut Übersichtskarte des Landes-Umweltministeriums gehören die projektierten Gewanne zu diesen Gebieten. Die Entscheidung über den Bau fällt jedoch die Gemeinde Leibertingen.

Maßnahme als Beitrag zum Klimaschutz

Bei der Frage nach der Motivation für das Projekt ging Ansgar Innig auf die Aktualität des Themas Klimaschutz ein. Ein weiterer Solarpark leiste zum Beispiel einen Beitrag zur Absenkung des CO2-Haushaltes. Ansgar Innig ergänzte angesichts der im Land verfehlten Klimaschutzziele: „Zur Einhaltung des Pariser Übereinkommens muss bis 2030 eine drastische Forcierung der Maßnahmen stattfinden.“

Gemeinde würde durch weiteren Solarpark rechnerisch stromautark

Ansgar Innig versuchte trotz vieler noch offener Fragen zur möglichen Planung, die Perspektiven für die Gemeinde aufzuzeigen, sollte der Solarpark gebaut werden. Mit einem weiteren Solarpark würde Leibertingen rechnerisch stromautark, langfristig stünde preiswerter und klimafreundlicher Strom aus der Region zur Verfügung, sagte er. Beim Bau würden lokale Partner eingebunden, es wäre eine Bürgerbeteiligung in Form von Anteilszeichnungen denkbar und der kommunale Haushalt würde mit Einnahmen von etwa 1,5 Millionen Euro in 25 Jahren aus Ertragsbeteiligungen und Gewerbesteuern profitieren können.

Räte bohren kritisch nach

Die Kreenheinstettener Räte zeigten sich gut vorbereitet und bohrten bei den Themen Standortwahl, Verfahrenssteuerung, Wirtschaftlichkeit und Naturschutz ordentlich nach. Ortsvorsteher Guido Amann kritisierte das Leistungsversprechen über günstigere Stromkosten für private und gewerbliche Endverbraucher. Innig räumte ein, dass hierfür eine Reform des Stromhandelsmarktes und weitere Entwicklungen – zum Beispiel bei der Speichertechnologie – kommen müssten.

Flora-Fauna-Habitat-Status soll erhalten bleiben

Ein weiterer Diskussionspunkt galt der Frage, ob angesichts einer notwendigen Nutzungsänderung die Flächen ihren Flora-Fauna-Habitat-Status und damit auch die Ausgleichsförderung verlieren würden. Ansgar Innig verwies darauf, dass aktuell Konzepte entwickelt würden, um diesen Status zu erhalten.

Als Beispiele nannte er das Aufbrechen der Umfriedung mit Korridoren für Wildtiere oder ein senkrechtes Aufstellen von Solarmodulen auf der Hälfte der Nutzungsfläche. So gingen zwar rund 25 Prozent des möglichen Stromertrages verloren, was angesichts der aktuellen Kosten- und Ertragslage aber verkraftbar wäre. Innig betonte: „Eine genauere Folgenabschätzung muss noch durchgeführt werden.“ Diese würde sich im Vertrag mit der Gemeinde niederschlagen.

Ortschaftsrat vertagt Entscheidung, offene Fragen sollen bis dahin geklärt werden

Nachdem Ortsvorsteher Guido Amann die Fragerunde auch für die anwesenden Bürger öffnete, kamen weitere Aspekte zur Diskussion. So wurden zum Beispiel das Ausschreibungsverfahren, die Flächenkonkurrenz zu Biogasanlagen oder eine überhöhte Verdichtung hinterfragt.

Angesichts der fortgeschrittenen Zeit und der zahlreichen offen gebliebenen Fragen verschob der Ortschaftsrat die Entscheidung über eine Empfehlung an den Gemeinderat auf die nächste Sitzung. Bis dahin beantwortet Ansgar Innig von Aurea Energie sämtliche Fragen der Räte und der Bürger, hieß es.