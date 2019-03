von Xaver Knittel

Die Guggemusik sorgte bei der Veranstaltung für eine tolle Stimmung in der Mehrzweckhalle. Die Trauung nahm übrigens Burgvogt Stefan Frick vor. Höhepunkt der Dorffasnet ist der Große Bunte Abend am Sonntag, ab 19.30 Uhr. Am Rosenmontag beteiligt sich die Zimmerngilde mit allen Gruppierungen am Umzug in Meßkirch.