Bis ins neue Jahr hinein zeigt die Galerie Wohlhüter in Thalheim eine reizvolle Zusammenstellung von Arbeiten ihrer Künstlerinnen und Künstler. Zusammen mit Gastkünstlern ist eine Vielfalt an ausgewählten künstlerischen Positionen zu betrachten. Zur Eröffnung der Ausstellung sprach Christoph Bauer, Leiter des Kunstmuseums Singen, von der Zukunft im Kunstbetrieb.

Die Künstler Markus F. Strieder (links) und Nikolaus Kernbach im Gespräch miteinander vor einem Metallobjekt von Strieder. | Bild: Michelberger, Isabell

Beim Blick auf die Bilder, Skulpturen und Objekte, die ansprechend in der Galerie Wohlhüter arrangiert sind und die in gegenseitiger Wechselwirkung stets neue Anreize bieten, empfand Christoph Bauer Lust, über diese zu sprechen. Er hatte sich jedoch an diesem Morgen ein übergreifendes Thema vorgenommen. Ihn befasste die Frage: „Und was machen wir jetzt? Zukunft im Kunstbetrieb.“ Aus seiner Erfahrung als Leiter des Kunstmuseums Singen berichtete er, welche Veränderungen er im Kunstbetrieb und beim Publikum wahrnimmt.

„Das heutige Problem ist nicht der Mangel, sondern die Überfülle“, erläutert Christoph Bauer. Es sei fast unmöglich geworden, sich durch die Fülle von aktuellen künstlerischen Positionen durchzuarbeiten. Pro Tag bekomme er 40 bis 60 Einladungen zu Ausstellungseröffnungen und etwa drei Anschreiben von Künstlern. Da stoße man ganz schnell an das Limit seiner Aufnahmekapazität. Eine Galerie oder ein Museum müsse ein eigenes Profil entwickeln. „Unser Singener Programm ist auf die Region bezogen, es muss sich jedoch an überregionalen Standards messen können“, erklärt der Museumsleiter.

Als hilfreich für den Erfolg einer Ausstellung habe sich die Zusammenarbeit mit den Tourist-Infos herausgestellt. Denn das Publikum sei heutzutage kurz entschlossen und plane die Vorhaben spontan über die Informationen, die per Smartphone jederzeit zu Verfügung stehen. Man fahre einfach mal los, früher hätte man dies eine „Landpartie“ genannt, und schaue dann, welche Angebote es auf dem Weg gebe. Das bedeute, dass beispielsweise ein Internet-Auftritt attraktiv und praktikabel sein müsse, um Besucher anzulocken. „Andererseits freut man sich, in einer Galerie anzukommen, begrüßt zu werden und auf eine Ausstellung zu treffen, die ein eigenes Konzept, ein Gesicht, hat“, so Bauer. Informationen lassen sich schnell und ungefiltert über das Internet abrufen, zu jeder Zeit. Eine Galerie oder ein Museum hingegen wolle die Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur wagen. „Das ist das existenzielle der Kultur: die Auseinandersetzung“, betont Bauer. Ein Museum wolle immer auch Bildungseinrichtung sein.

Zu den langjährigen Künstlern der Galerie zählt Roland Martin aus Tuttlingen. In der aktuellen Ausstellung ist unter anderem seine sitzende Figur zu sehen. | Bild: Michelberger, Isabell

„Der Künstler darf sich nicht von dem leiten lassen, was das Publikum oder die Ausstellungsmacher haben wollen“, erklärt Künstler Markus F. Strieder. Das Kunstschaffen sei ein davon losgelöster Prozess, der nicht den Kulturbetrieb als Ziel habe. „Einmal gab es Aufruhr, als ich bei einer Podiumsdiskussion äußerte, dass ich nicht weiß, was ich da mache“, erzählt der Bildhauer. Wenn eine Sache gut sei, dann entwickle sie sich. Und manchmal brauche es Zeit, bis dies wahrgenommen werde. Da brauche man als Künstler Durchhaltevermögen. „Wenn ich mir darüber Gedanken machen würde, was verlangt wird, dann könnte ich nicht mehr arbeiten“, bekräftigt auch Nikolaus Kernbach. Das Wertvolle sei die Auseinandersetzung mit der Kunst, und die müsse jeder selbst angehen, die könne man nicht kaufen.

Die zahlreichen Besucher kamen bei der Ausstellungseröffnung in der Galerie Wohlhüter in Thalheim ins Gespräch miteinander. | Bild: Michelberger, Isabell

Bei der Ausstellungseröffnung waren auch zahlreiche Künstlerinnen und Künstler unter den Gästen. Dabei sei nicht so sehr das Gespräch unter Kunstschaffenden wichtig, sondern der Dialog, die Wechselwirkung, zwischen den Arbeiten. „Wenn man mit jemandem zusammen ausstellt und die Wirkung zwischen den Arbeiten beobachtet, lernt man ihn erst kennen“, beschreibt Strieder. Die Künstler freuen sich jedoch, wenn die Betrachter das Gespräch mit ihnen suchen.