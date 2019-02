"Der Kuss des Menschenfressers" ist der Titel seines aktuellen Kriminalromans. Der im Elsass lebende und in Deutschland arbeitende Autor Heinz Käsinger konnte zu seinem Leseabend im kürzlich renovierten Speisesaal der Burg Wildenstein 51 Zuhörer begrüßen. Eingeladen und organisiert hatte den Leseabend der Leibertinger Kultur- und Tourismusverein. Unter dem Motto "Drei-Gänge-Menü und Lesung" las Käsinger zu einem Menü, für das die Küche der Jugendherberge zuständig war. Die Burg Wildenstein spielt in dem Roman ebenso eine Rolle, wie die Garnisonsgemeinde Stetten am kalten Markt.

51 Zuhörer waren zum Lese- und Dinnerabend des Kulturvereins in die Burg Wildenstein gekommen. | Bild: Steinmüller, Hermann-Peter

Der Roman entfaltet seine Spannung vor dem Hintergrund des Ersten Weltkriegs und der schweren Kämpfe im damals noch deutschen Elsass gegen die Franzosen. Der Begriff des "Menschenfressers" hat in dem Roman eine dreifache Bedeutung, wie Autor Heinz Käsinger erläuterte. Es ist einmal ein Synonym für seinen in Straßburg geborenen Täter. Ein mehrfacher Mädchenmörder, der vor und im Weltkrieg eine Reihe von jungen Mädchen vergewaltigt und danach umbringt. Der Menschenfresser hat im Elsass noch zwei weitere Bedeutungen. Eine der Figuren, die das Straßburger Münster schmücken, wird im Volksmund "Menschenfresser" genannt. Doch diesem eher folkloristischen Aspekt steht die 956 Meter hohe Bergkuppe Hartmannsweilerkopf gegenüber. Die schweren Weltkriegskämpfe dort, haben 25 000 bis 30 0000 Tote auf deutscher und französischer Seite gefordert. Deswegen nennen ihn die Elsässer bis heute ebenfalls "Menschenfresser".

Der Held des Romans ist Militärstaatsanwalt Jean Oberlin. Die Fahndung nach dem Mädchenmörder findet im Kampfgebiet statt. Krieg und Fahndungsarbeit überkreuzen sich. Heinz Käsinger hält sich an den großen Rahmen historischer Fakten. Es werden Personen der Zeitgeschichte genannt. Protagonist Jean Oberlin dagegen ist erfunden. Im Rahmen der Mördersuche kommt Oberlin in die Garnison Stetten und auf die Burg Wildenstein. Wie kommt aber Autor Käsinger darauf, die Region in seinen Krimi einzubauen? Diese Frage bekam Käsinger vor Ort gestellt. Die Antwort klang einfach: „Ich war Wehrpflichtiger in Stetten".

Herbergsvater Thomas Heinrich (links) und der Vorsitzende des Kultur- und Tourismusvereins Heinrich Güntner waren zufrieden über den Erfolg des Leseabends. | Bild: Steinmüller, Hermann-Peter

Der Roman gehört in eine Reihe von Kriminalerzählungen mit Staatsanwalt Oberlin, die jeweils in einem Jahr des Ersten Weltkrieges spielen. Die Arbeiten für den vierten Roman seien, so berichtete der Autor, fast abgeschlossen. Der renovierte Burg-Speisesaal bot den Rahmen für einen heimeligen Winterabend. Alle Plätze waren besetzt. Das Menu fand allgemeinen Zuspruch. Der Autor zeigte sich von der Idee von Köchin Gabriele Matheis beeindruckt, den Nachtisch in Hügelform zu servieren, um die Elsass-Landschaft zu symbolisieren.

Das 220 Seiten starke Taschenbuch gibt es für 9,90 Euro beim 4 d verlag im Internet unter www.4dverlag.de oder in Meßkirch in der Buchhandlung Schönebeck.