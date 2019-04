Leibertigen – Unter dem Motto „Mein bester Freund, die Musik“ steht am Ostersonntag,

21. April, ab 18 Uhr die 27. Osterhitparade des Musikvereins. Dirigent Paul Löw hat zusammen mit den 40 aktiven Musikern in vielen Probenstunden und während eines erfolgreichen Probenwochenendes zwölf neue Musiktitel einstudiert.

Ihre Spielfreude und ihre Lust an der Musik zeigen die engagierten Musikanten gleich beim ersten Titel „Spiel, Kapelle, spiel“, einer Polka mit Gesang arrangiert von Gustav Hammerschmidt. Es folgt der Konzertmarsch „Wir sind Helden“ von Sebastian Schraml. Das Klarinettenregister zeigt mit dem Solostück „Clarinando“ sein Können. „Wir wollen dem Publikum ein abwechslungsreiches Programm bieten“, sagt Dirigent Paul Löw. Die Polka „Traum einer Marketenderin“ von Franz Meierhofer ist Freunden der Blaskapelle Tschecharanka ein Begriff.

Das diesjährige Motto spiegelt sich in der Gesangspolka „Mein bester Freund“ aus dem Programm von Uwe Sauter und D’Böööhmis wieder. Als letztes Stück vor der Pause ist den Blechhauf’n Fans die Polka „Erinnerungen an Brennberg“ sicher bestens bekannt

Den zweiten Teil eröffnet die Polka „Kirsche Simon“ gefolgt von der „Hallelujah“-Ballade von Leonard Cohen. Danach ist ein Bariton -Solo aus der irischen Volksweise „Carrickfergus“ zu hören. Ein Genuss für die Zuhörer dürfte die Kapelle mit dem Gesangsstück „Böhmischer Wind“ aus der Feder von Ernst Mosch bieten. Mit der „Finkensteiner Polka“ und dem Medley „Grand Filou“ mit Showeinlagen endet die Vorstellung der Osterhitparade.

Dann ist beim „Voting“ das Publikum gefragt: Die Zuhörer können per Stimmabgabe die drei beliebtesten Titel des Abends wählen. Zu gewinnen gibt es verschiedene Weinpräsente. Die Siegertitel werden dann nochmals zu hören sein und die Gewinner dürfen ihr Lieblingsstück mitdirigieren.

Erstmals sind in diesem Jahr drei Jungmusikanten in die Stammkapelle integriert. „Die Moderation des Programms übernehmen wie immer Musiker aus den eigenen Reihen, das behalten wir natürlich bei“, erklärt der Vorsitzende Dirk Henkenius und stellt in Aussicht: „Die Gäste dürfen sich wieder auf ein paar schöne Stunden beim Musikverein Leibertingen freuen.“