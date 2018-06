von Uwe Steinbächer

Peter Buck ist fit, extrem fit sogar. Muskeln wohin man auch schaut.

Video: Peter Buck

Der 24-jährige Thalheimer betreibt Calisthenics und das auf sehr hohem Niveau: Peter Buck ist im Mai in Dessau Deutscher Vizemeister in dieser relativ jungen Sportart geworden. Das Krafttraining, in erster Linie mit dem eigenen Körpergewicht, fasziniert ihn. Immer und überall zu trainieren ist seine Leidenschaft.

Viel Kraft braucht man für Calisthenics. Der deutsche Vizemeister Peter Buck aus Thalheim zeigt an der Stange Übungen. | Bild: Uwe Steinbächer

Super Erfolg bei erster Teilnahme

Die deutsche Calisthenics-Szene tummelt sich hauptsächlich in Berlin und Leipzig, "bei uns ist sie noch sehr klein", sagt der junge Sportler. Mit Platz zwei in seiner Spezialdisziplin "Power Calisthenics" ist ihm bei der ersten Teilnahme bei der Deutschen Meisterschaft eine echte Überraschung gelungen. Klimmzüge, eine Trizepsübung, die Kombination aus den ersten beiden und Kniebeugen, in der Sprache von Kraftsportlern Pull Ups, Dips, Muscle Ups und Squats genannt, standen auf dem Plan. Wobei man bei der Deutschen Meisterschaft auch noch mit Zusatzgewichten arbeitet.

Der 24-jährige Peter Buck aus Thalheim ist deutscher Vizemeister in Calisthenics.

Für Buck ist der zweite Platz ein großer Erfolg: "Dabei habe ich mich schon riesig gefreut, dass ich überhaupt dabei sein konnte." Mit seinem Bruder Ralf Buck und den Freunden Simon Stier und Benedikt Feldheim als Unterstützung war's zur ersten Meisterschaft gegangen, nachdem Peter Buck zuvor in Köln bei FIBO-Messe einen internationalen Maximalkraft-Wettkampf als Vorbereitung absolviert hatte.

Muskeln wohin man schaut: Peter Buck ist ein echtes Kraftpaket. | Bild: Privat

Als 14-Jähriger im Zimmer trainiert

"Ich habe mich mit 14 Jahren schon für Krafttraining interessiert", erinnert sich Peter Buck an die Anfänge. "Zuhause in meinem Zimmer habe ich Klimmzüge und Situps gemacht." Seinen Körper formen und Muskeln aufbauen war sein Ziel. "Ich habe auch schnell leichte Fortschritte gesehen."

Man muss sich schon schinden und eifrig trainieren, wenn man diese Kraftübungen so erfolgreich absolvieren will wie Peter Buck. | Bild: Uwe Steinbächer

Ohne Ernährungsplan geht nichts

Im Internet hat er dann die ersten Videos von Kraftsportlern gesehen, die sich in den Handstand drücken können. "Das wollte ich auch können", sagt er. Außerdem erfuhr er im Netz, dass es diese neue Sportart Calisthenics gibt, die ihn immer mehr begeisterte. Zuerst trainierte er immer draußen im Garten, bei Wind und Wetter, an einem speziellen Gestell. Dann auch mit einem Kumpel in Tuttlingen, "bis mir klar wurde, dass ich anfangen muss mit Weighten".

In den Handstand drücken sieht bei Peter Buck spielend leicht aus. | Bild: Uwe Steinbächer

Die Gewichte fand er in einem Fitnessstudio, trainierte eifrig weiter, erwarb Lizenzen als Fitnesstrainer und achtet sehr auf seine Ernährung. Das ist das Wichtigste, was er Anfängern empfiehlt. Naturprodukte solle man essen, je nach Typ dann auch mehr Kohlenhydrate, aber vor allem Eiweiß. "Das ist der Baustoff für die Muskeln." Einen Ganzkörpertrainingsplan und "Trainingsskills", also die Grundübungen für Krafttraining und Calistehnics, finde man am besten bei Youtube. Überhaupt tausche sich die Szene im Internet aus. "Da sieht man dann, was man alles mit dem eigenen Körper machen kann. Wahnsinn, was man da alles sehen kann, aber ich gehöre ja auch zu den Verrückten."

Freundin nicht so sportbegeistert

Die Qualifikation für die Meisterschaft, mit dem Nachweis der Kraftwerte, lief ebenso über die Social-Media-Plattformen wie die Einladung nach Dessau. Voll besetzte Tribünen in der Anhalt-Arena, gute Stimmung und Unterstützung: Peter Buck behält dieses Ereignis in guter Erinnerung. Er wird weitermachen. "Den ganzen Tag dreht sich bei mir alles um den Sport". Nur mit der Freundin muss sich der Zerspanungstechniker arrangieren. "Sie ist nicht so sportbegeistert, aber wir kriegen das hin."

Peter Buck trainiert täglich – mit Erfolg, wie sich bei der Deutschen Meisterschaft zeigte. | Bild: Privat

Die Sportart Calisthenics – abgeleitet aus dem Griechischen "kalos" (schön) und "sthenos" (Kraft) – ist eine Form des körperlichen Trainings, das eine Reihe von einfachen, oft rhythmischen Bewegungen beinhaltet und für die nur das eigene Körpergewicht genutzt wird. Da bei Calisthenics, mit Ausnahme von Gewichtswesten, kaum zusätzliche Gewichte verwendet werden, ist das bewegte Gewicht praktisch konstant. Athleten steigern in Laufe des Training die Belastung, im dem die Übungen kräftezehrender werden – zum Beispiel wird aus dem normalen Klimmzug ein einhändiger. Es werden auch Widerstandsbänder als Hilfsmittel verwendet.

