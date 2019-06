Die Idee war spontan, kommt aber nach Angaben von Samuel Rebholz, dem Vorsitzenden der Kreenheinstettener Ortsgruppe der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB), in der Öffentlichkeit gut an. Die jungen Leute haben im Rahmen der 72-Stunden-Aktion ein optisch dauerhaftes Zeichen gegen den Vorstoß des langjährigen AfD-Vorstandsmitglieds Michael Koppatz gesetzt.

Die KLJB-Gruppe hält nichts von der Initiative des ehemaligen AfD-Kreisvorsitzenden gegen das Schulbild und hat jetzt ein eigenes Zeichen gesetzt. | Bild: KLJB

Petitenten sehen in Bild Werbung für den Islam

Im April hatte Koppatz gemeinsam mit Patrick Biselli Unterschriften für eine Petition gesammelt. Darin forderten die Initiatoren und 31 Mitunterzeichner die Gemeinde auf, ein Bild in einem Aufenthaltsraum der Wildenstein-Grundschule zu übermalen. Das beanstandete Wandbild gibt es seit rund zehn Jahren. Es zeigt ein Schloss aus der Märchenwelt von 1001 Nacht. Die Türme sind mit Halbmonden gekrönt. Die Petitenten sehen darin eine unerlaubte Werbung für den Islam. Im April lag die Angelegenheit dem Gemeinderat vor. Die Ratsmitglieder erteilten der Petition eine einstimmige Absage.

Leibertingen Wirbel um ein neun Jahre altes Wandbild: Ist diese Märchenschloss-Darstellung in der Wildenstein-Grundschule Werbung für den Islam?

Ortsvorsteher Guido Amann: „Ich ließ der KLJB freien Gestaltungsspielraum“

Dann kam Ende Mai die bundesweite 72-Stunden-Aktion der KLJB, an der sich die Gruppe aus Kreenheinstetten beteiligte. Deren Vorsitzender Samuel Rebholz berichtet: „Wir hatten uns zwar bereits etwa ein halbes Jahr vorher zur Aktion angemeldet. Wir erfuhren aber erst am Tag vor der Aktion, was wir zu tun haben.“ In Kreenheinstetten bestand die Hauptaufgabe darin, einen Weg auf dem Friedhof für ältere Besucher besser begehbar zu machen.

Die Hauptaufgabe der KLJB-Gruppe bei der 72-Stunden-Aktion war es, den Weg am Friedhof auszubessern. | Bild: Steinmüller, Hermann-Peter

Als Nebenaufgabe bekamen die jungen Leute den Auftrag, die kleine Buswartehalle in der Ortsmitte aufzuhübschen. Ortsvorsteher Guido Amann schildert die Ausgangslage: „Die Sanierung des Buswartehäuschens war eine Zusatzaufgabe. Mein Vorschlag war, ein ansprechendes Graffitibildnis aufzumalen. Ich ließ dabei der KLJB freien Gestaltungsraum.“

Türme tragen Zeichen der fünf Weltreligionen

Die jungen Leute trafen sich, nachdem sie ihre Aufgaben kannten, zur Diskussionsrunde. Dabei sei schnell die Idee aufgekommen, das Wandbild aus der Schule zu kopieren, erzählt Samuel Rebholz. Allerdings mit einem Unterschied: Statt der Halbmonde tragen die Türme nun die Kennzeichen der fünf großen Weltreligionen. Dazu gehört der Schriftzug: „Jeder sieht ein Stückchen Welt. Gemeinsam sehen wir die Ganze.“ Samuel Rebholz: „Damit wollten wir bewusst ein Zeichen gegen das Ansinnen der Petition setzen, die wir für absolut nicht zielführend halten.“

Nicht nur der Ortsvorsteher ist mit dem Bild und seiner Aussage zufrieden. Bisher habe er nur positive Reaktionen bekommen, erzählt Samuel Rebholz.