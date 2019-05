Um 17.07 Uhr am Sonntag war alles unter Dach und Fach, oder besser: eingegraben und verschraubt. Selbst Starkregen und damit verbunden eine kleine Überschwemmung konnten die Katholische Landjugendbewegung (KLJB) nicht stoppen, im Rahmen der 72-Stunden-Aktion in Leibertingen ihr Ziel zu erreichen.

Im Rahmen der bundesweiten Sozialaktion der Katholischen Landjugendbewegung Deutschlands (KLJB) verlegten die Mitglieder der Leibertinger Gruppe einen Kinderspielplatz mit sechs Holzgeräten und einem Sandkasten an einen neuen Standort.

Jüngere frischen Inschrift eines Ehrenmals auf

Gleichzeitig kümmerten sich Schüler im Alter von zwölf bis 14 Jahren aus der Jugendbeteiligungsgruppe Landaufschwung darum, die Buchstaben auf dem Ehrenmal für die Gefallenen und Vermissten der Weltkriege an der Friedhofsmauer aufzufrischen. In Kreenheinstetten und Altheim machten sich Schüler und junge Erwachsene bei ähnlichen Projekten nützlich.

Meßkirch 72 Stunden ehrenamtlich im Einsatz: Junge Katholiken aus dem Raum Meßkirch haben sich für das Wochenende viel vorgenommen Das könnte Sie auch interessieren

Wachsender Verkehr macht Umzug des Spielplatzes wünschenswert

Das umfangreichste Projekt in Leibertingen war der Umzug des Kinderspielplatzes. Bürgermeister Armin Reitze erklärte: „Bisher war der Spielplatz gegenüber der Firma Mahle. Durch den wachsenden Straßenverkehr war die Verlegung des Kinderspielplatzes an einen neuen Standort wünschenswert, wenn sicher nicht notwendig geworden.“

Neuer Standort beim Kindergarten

Der Umzug war in der Vergangenheit bereits im Bürgerbeteiligungsprozess im Rahmen des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum und im Rahmen des Jugendbeteiligungsprozesses angeregt worden. Reitze sagte: „Deshalb hat die Verwaltung bei der Suche nach einem geeigneten 72-Stunden-Vorhaben die Spielplatzverlegung vorgeschlagen.“ Der neue Standort fand sich auf dem Gelände des Bolzplatzes am Kindergarten.

Mitarbeiter des Bauhofs packen mit an

Dabei arbeitete die KLJB-Gruppe Hand in Hand mit dem Bauhof der Gemeinde. Bei diesen Arbeiten waren die jungen Erwachsenen der Landjugend gefordert. Eine von ihnen war Julia Jäger. Die Landwirtin war mit ihrem Traktor im Einsatz und erzählte: „Bereits am Donnerstag haben wir die Stellen auf dem Bolzplatz vermessen, an denen die Löcher für die Fundamente der Spielgeräte gegraben werden mussten.“ Die Grabarbeiten selbst übernahm ein örtlicher Unternehmer.

Andreas Biselli, Kevin Götz und Lukas Rebholz (von links) gehörten zum Team, das die Inschriften am Kriegsmahnmal an der Friedhofsmauer auffrischte. | Bild: Hermann-Peter Steinmüller

Arbeiten gehen trotz kleiner Überschwemmung weiter

Die restlichen Arbeiten waren fest in der Hand der Landjugend, unterstützend in den Händen des Bauhofs. Die Geräte mussten am bisherigen Standort abgebaut, an ihren Bestimmungsort transportiert und dort wieder aufgebaut werden. Der Bauhof half beim Transport und lieferte später den Beton für die Fundamente. Alles andere erledigte die rund 20-köpfige Einsatzgruppe der Landjugend in Eigenregie. Als am Samstag der Starkregen zu einer Überschwemmung auf dem Gelände führte, konnten die Arbeiten trotzdem fortgesetzt werden, erzählte Julia Jäger.

Pfullendorf Pfadfinder stemmen 72-Stunden Aktion: Neuer Grillplatz entsteht in Rekordzeit Das könnte Sie auch interessieren

Fertigstellung wurde mit Hock gefeiert

Wer nicht so gut mit Hammer und anderem Werkzeug umgehen konnte, war beim Bau der Blumenhochbeete aus bemalten Altreifen richtig. Sie sollen dem neuen Spielplatz weitere Farbtupfer verleihen. Am Sonntagabend wurde die Fertigstellung des neuen Kinderspielplatzes mit einem Hock gefeiert, bei dem die Landjugend bewirtete. Julia Jäger erzählte: „Wir haben am Freitag und Samstag jeweils um 7 und am Sonntag um 9 Uhr mit den Arbeiten begonnen. Am Sonntagabend fielen wir ziemlich erschöpft ins Bett.“