„Leibertingen ist wahrhaft ein Ort voller Energie und Tatkraft. Hier wird deutlich, dass die Energiewende erfolgreich machbar ist“, sagte Umwelt- und Energieminister Franz Untersteller anlässlich der Einweihung des Bioenergiedorfs im Leibertinger Ortsteil Kreenheinstetten. Wie es in der Pressemitteilung des Ministeriums weiter heißt, sei es dem „Engagement und der Beharrlichkeit des Bürgermeisters zu verdanken“, dass es in Leibertingen bald zwei Bioenergiedörfer und zwei Freiflächen-Photovoltaikanlagen geben werde. „Leibertingen erfüllt damit im Land ein absolutes Alleinstellungsmerkmal“, betonte der Minister und übergab Bürgermeister Armin Reitze stellvertretend für die ganze Kommune die Auszeichnungsplakette „Hier wird die Energiewende gelebt“. Das Bioenergiedorf in Kreenheinstetten wurde über das Förderprogramm Klimaschutz mit System mit 400 000 Euro aus dem Europäischen Fond für regionale Entwicklung (EFRE) und mit 80 000 Euro aus Landesmitteln des Landes gefördert. Auch für das im Februar 2012 eingeweihte Bioenergiedorf im Hauptort Leibertingen hatte die Gemeinde aus EFRE-Mitteln eine Zuwendung in Höhe von 100 000 Euro über das Förderprogramm Bioenergiedörfer erhalten.