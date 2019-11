Veränderungen bei der Gebührenrechnung gab es allerdings in den einzelnen Berechnungsfaktoren, aus denen sich der Gesamtpreis für einen Kubikmeter Trinkwasser ergibt.

Der eigentliche Wasserpreis ist deutlich gestiegen. Er erhöht sich vom kommenden Jahr an von 2,12 auf 2,32 Euro. Zwar konnte ein weiterer Anstieg aus Einnahmeüberschüssen der Jahre 2015 und 2018 verhindert werden, aber Abschreibungen und Verzinsungen neuer Anlagegüter und veränderte innere Verrechnungen führten zu der beschriebenen Erhöhung. Geringfügig teurer wird die Kanalgebühr. Auch hier machen sich Einnahmeüberschüsse aus dem Jahr 2015 bemerkbar. Deswegen steigt die Kanagebühr nur um einen Cent auf 26 Cent und die Niederschlagswassergebühr um zwei auf dreizehn Cent.

Deutlich billiger wird die Klärgebühr. Hier machen sich Kosteneinsparungen durch die geplante Stilllegung der Kläranlage in Thalheim bemerkbar. Die Schmutzwassergebühr reduziert sich um 17 Cent auf 3,24 Euro. Mit 24 Cent wird die Niederschlagswassergebühr ab Januar um sechs Cent höher liegen als bisher. Positiv auf die Gebührenhöhe wirken sich auch zwei weitere Faktoren aus: Die der Gebührenrechnung zugrunde liegende Abwassermenge steigt von um 5000 auf 83 000 Kubikmeter an. Die für die Berechnung der Regengebühr maßgebliche Fläche erhöht sich um 2000 auf 194 000 Kubikmeter.

Seit die gesplittete Abwassergebühr nach einem Gerichtsurteil in ganz Baden-Württemberg eingeführt werden musste, müssen Immobilienbesitzer für jenes Niederschlagswasser Abwassergebühren zahlen, das auf ihre versiegelten Grundstücksbereiche fällt. Die Vergrößerung dieser Fläche um 2000 Quadratmeter habe sich im Wesentlichen aus „Nachmeldungen“ ergeben, wie Bürgermeister Armin Reitze auf eine Frage aus dem Gemeinderat mitteilte. Rechtlich muss jede Erweiterung der versiegelten Flächen vom Grundstückseigentümer ans Rathaus gemeldet werden.

Wie sieht die Zukunft aus? Trotz der Kosten des für 2020 geplanten Anschlusses der Ortsteile Altheim und Thalheim an die Kläranlage in Meßkirch geht Bürgermeister Armin Reitze von stabilen Gebühren aus. Er begründet seine Einschätzung unter anderem damit, dass Leitungen und sonstigen Einrichtungen für die Wasserver- und Entsorgung dem Stand der Technik entsprechen. Deshalb erwarte die Verwaltung, dass in den kommenden Jahren keine größeren Reparaturen notwendig werden.