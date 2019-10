von Herman-Peter Steinmüller

„Klein und unbedeutend? Da wirst Du es im Leben nicht allzu weit bringen!“ – Wer so denkt, wurde am Wochenende in der Leibertinger Pfarrkirche eines Besseren belehrt. Nicht etwa durch einen gehaltvollen theologisch-psychologischen Fachvortrag, sondern durch die Auftritte des Kinderchors „Ohrwurm„. Die Mädchen und Jungen führten am Samstag und Sonntag das Musical „David & Goliath“ auf. Die Kirche war jeweils voll mit Besuchern, die am Ende der einstündigen Vorstellung die Leistung der Kinder mit viel Beifall belohnten. Am Sonntagabend nach der zweiten Vorstellung meinte die Chorleiterin Julia Glöckler im SÜDKURIER-Gespräch: „Die vier Monate Vorbereitungszeit haben sich wirklich gelohnt.“

27 Mädchen und Jungen des Kinderchors „Ohrwurm“ stellen in der Leibertinger Pfarrkirche die biblische Geschichte über den jüdischen Königs David in einem Musical vor. | Bild: Steinmüller, Hermann-Peter

David (Max Knoblauch) hat es als jüngster von acht Brüdern nicht einfach, sie nehmen ihn nicht richtig ernst. Als jüngster Sohn hat er die Aufgabe, die Schafe und Ziegen der Familie zu hüten. In dieser Zeit hatte es sich der jüdische König Saul (Johanna Wieland) mit Gott verdorben und Gott hatte deshalb ausgerechnet David als neuen König ausgesucht. Als der Prophet Samuel (Felix Bugge) den neuen König salben sollte, wusste er nur, dass es einer der Söhne Isais (Lucas Wintergerst) war. Der Vater führte nun seine stattlichen Söhne vor. Aber bei jedem musste der Prophet „nein“ sagen. Erst als alle großen Brüder bei Samuel durchgefallen waren, wurde David von den Schafen weggeholt und zum Erstaunen aller als neuer König gesalbt. Da war der erste Paukenschlag, mit dem gezeigt wurde, dass Größe und Aussehen nicht die wichtigsten Kriterien im Leben sind.

Den zweiten Paukenschlag lieferte das Muscial mit der Geschichte des Sieges Davids über den Riesen Goliath (Amelie Fecht). Das ist eine der bekanntesten Geschichten aus dem Alten Testament der Bibel. Alle mutigen Kämpfer Israels zitterten vor dem riesigen Philister. Als David sich als einziger bereit erklärte, gegen den frechen Riesen zu kämpfen, erntete er zunächst nur Hohngelächter. Das änderte sich erst, als er tatsächlich den Riesen mit einem einzigen Schuss seiner Steinschleuder zur Strecke gebracht hatte.

Zu einem Musical gehört natürlich Musik. Dafür sorgten auf dem Schlagzeug Armin Martin, am Keybord Claudia Glocker und mit der Gitarre der Beuroner Pater Maurus. Als Kommentatoren wirkten drei Schafe, dargestellt von Theresa Fecht, Melina Reutebuch und Elisa Biselli. Die zumindest für eine Kirche ungewohnte Musik und der muntere und textsichere Gesang der Kinder ließen die Aufführung zum Erlebnis werden.

Der Chor „Ohrwurm„gehört organisatorisch zur katholischen Seelsorgeeinheit Laiz-Leibertingen. Er besteht seit 2015. Das erste Musical über den Zöllner Zachäus stand 2017 an.