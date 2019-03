Nach vier Jahren sind die Skulpturen und Zeichnungen des Italieners Riccardo Cordero zum zweiten Mal in einer Einzelausstellung in der Galerie Wohlhüter in Thalheim zu sehen. Die Galerie zeigt das breite Spektrum seiner Arbeiten von der nahezu vier Meter hohen Skulptur bis zu der 27 Zentimeter kleinen, die in ein Regal passt, samt zahlreicher Kohlezeichnungen, die Corderos Formensprache im Zweidimensionalen wiedergeben. Die Skulpturen Corderos stehen sowohl im öffentlichen Raum als auch in Museen in Europa, Mittel- und Südamerika, den Vereinigten Staaten und in China.

Kreise, Kreissegmenten und Geraden

Die Metallskulpturen, die kosmische Namen haben wie „Große Sonne“, "Asteroid" oder "Meteor", lassen den Betrachter gedanklich in ein Universum eintauchen, das zwischendurch Halt gibt, aber dann ins Ungewisse weiterdriftet. Die plastische Linienführung der Skulpturen besteht vorwiegend aus Kreisen, Kreissegmenten und Geraden. Sucht das betrachtende Auge einen Anfangs- oder Endpunkt, verliert es sich fast in den geschwungenen Linien, die plötzlich die Richtung ändern, sich teilen und im Nichts enden. Während einige Arbeiten stabil und gleichgewichtig wirken, wundert man sich bei anderen, dass sie standfest in ihrer Position verharren. Es gibt keine vorgeschriebene oder empfohlene Blickrichtung, sondern im Gegenteil, der Betrachter darf sich schauend alle möglichen Seiten erobern.

Skulpturen strukturieren den Raum

Die Kreise, Kreissegmente und Linien gestalten und strukturieren den Raum, den sie umgreifen, sowie den Raum, in dem sie sich befinden. „Diese stählernen Linien stoßen in stilisierter Form in den Raum vor oder greifen handfest in ihn ein“, beschrieb die Laudatorin Stefanje Weinmayr vom Skulpturenmuseum im Hofberg in Landshut. Dieses Ausbalancieren von Masse des Materials und Leere der dadurch definierten Räume sei ein entscheidendes Moment der Wirkmächtigkeit von Corderos Bildsprache, führte sie aus.

Kohlezeichnungen als Vorstudien

Die Kohlezeichnungen gelten als eine Art Vorstudie zu den Skulpturen, haben jedoch ihren ganz eigenen Reiz. Sie lassen die geometrischen Formen miteinander agieren und Spannung erzeugen. Sparsam gesetzte rostbraune Farbe setzt in den verschiedenen Grautönen Akzente.

Künstler gestaltet Skulpturenpark in Shanghai

Riccardo Cordero lehrte an der Accademia Albertina of Fine Arts in Turin, Bologna und Mailand. Seit 2004 organisiert er eine Reihe bedeutender internationaler Biennalen für Skulptur und gestaltet seit 2009 in einem Führungsteam den Skulpturenpark in Shanghai. Dort inspiriert ihn die schwungvolle, leichte Eleganz der Kalligrafie, erzählt er im Gespräch mit dem SÜDKURIER.

Die Ausstellung ist noch bis zum 14. April zu sehen. www.galerie-wohlhueter.de