Steile Treppen, verwinkelte Zugänge, alles gut für die militärische Verteidigung, aber insgesamt eine harte Nuss für die Feuerwehr des 21. Jahrhunderts – das ist die Burg Wildenstein. Das weiß auch die Leibertinger Feuerwehr und legte die seit Jahrhunderten original erhaltene Burg wieder als Schauplatz für ihre Jahresabschlussübung fest. Wie Vize-Gesamtkommandant Benedikt Stump nach der Übung im Pressegespräch betonte, kenne die Wehr die Festungsanlage genau.

In den Verwaltungs- und Büroräumen der Jugendherberge mussten die Feuerwehrleute nach mehreren verletzten und bewusstlosen Personen suchen. | Bild: Steinmüller, Hermann-Peter

Fehlarmierungen durch Brandmeldeanlage

Unter anderem trage dazu auch die neue Brandmeldeanlage bei. Sie arbeite exatk und werde selbst durch den Rauch eines Grillfeuers ausgelöst. Deshalb seien Fehleinsätze nicht selten. In diesem Jahr sollten im Rahmen der Abschlussübung die beiden neuen Löschwasser-Sammelbecken mit insgesamt 130 000 Kubikmetern Inhalt und die dazugehörige Pumpe auf ihre Einsatztauglichkeit hin überprüft werden. Das Gesamtresümee des für die Übung verantwortlichen Feuerwehrleiters war die Feststellung: „Es hat alles geklappt.“ Die bislang letzte Hauptübung an der Burg war vor vier Jahren. Damals waren, wie Stump berichtete, die Kameraden der Meßkircher Wehr mit eingebunden.

Die vor einigen Jahren neugestaltete Zufahrt zur Burg erlaubt selbst großen Feuerwehr-Einsatzfahrzeugen eine zügige Anfahrt. | Bild: Steinmüller, Hermann-Peter

Wasserversorgung verbessert

Im Jahr 2015 ging es darum, die 1,5 Kilometer lange Löschwasserleitung zwischen Leibertingen und der Burg aufzubauen. Inzwischen ist die Wasserversorgung für das historische Bauwerk aus Sicht der Feuerwehr deutlich verbessert worden. Der Übungsleiter: „Es gibt seit 2018 einen 70 000 Liter-Vorrat an Löschwasser. Dazu kommt ein weiteres Wasserdepot mit 60 000 Litern.“ Dessen Inhalt wird mittels einer neuen Pumpe in die Schläuche der Einsatzkräfte befördert. Genau an dieser Pumpe zeigte sich, wie wichtig eine Übungslage ist. Der eingesetzte Feuerwehrmann kam nicht gleich mit der ungewohnten modernen Technik zurecht.

Fünf Personen mussten aus dem Hauptgebäude der Burganlage gerettet werden. Laut Übungsannahme war in der Küche der Jugendherberge ein Brand ausgebrochen und der Qualm versperrte den Bewohnern den Weg. | Bild: Steinmüller, Hermann-Peter

„Personenrettung aus dem Herrenhaus“

Das Hauptaugenmerk der Übung galt dem Herrenhaus. Dort hatte ein defektes Küchengerät für einen Brand gesorgt, so die Übungsannahme. Durch den Qualm war es fünf Personen nicht mehr möglich, ins Freie zu gelangen. Hier zeigten sich die Tücken der spätmittelalterlichen Bauweise. Die Feuerwehrleute konnten wegen der engen und vor allem steilen Treppen die erwachsenen Simulanten nicht einfach auf eine Trage legen. Jetzt war der behutsame Transport über die steilen Stufen per Hand angesagt, was für die Einsätzkräfte in ihrer vollen Montur anstrengend war.