„Definitiv zu groß, falscher Partner, falscher Ort“ und „Ich traue dem Plan und den beiden Planern nicht“. Mit diesen Feststellungen begründeten die Ortschaftsräte Klaus Buck und Kevin Braun ihre Ablehnung einer weiteren Photovoltaikanlage (PVA) im Bereich Kreenheinstetten. Auch Beate Volk, Elisabeth Hafner und Daniel Mayer schlossen sich diesen negativen Wertungen an und votierten ebenfalls gegen die PVA-Pläne. Ortsvorsteher Guido Amann durfte an der Diskussion und der Abstimmung nicht teilnehmen. Er galt als befangen, weil eine Schwägerin ein Grundstück im Bereich des möglichen PVA-Geländes besitzt.

Starkes öffentliches Interesse

Das Projekt der Neu-Ulmer Firma Aurea-Energy war im Oktober durch Ansgar Innig im Rahmen einer Ortschaftsratssitzung vorgestellt worden. Aufgrund des starken öffentlichen Interesses an dieser Sitzung und der fortgeschrittenen Zeit hatte das Gremium seine Entscheidung über die PVA vertagt. Das bayerische Unternehmen plant das Sonnenkraftwerk auf einer Fläche von 36 Hektar und will dafür zwischen 8,5 und 9 Millionen Euro investieren. Ursprünglich sollten es nach den Firmenplänen 56 Hektar werden. Nach Gesprächen mit Grundstücksbesitzern konnten die Neu-Ulmer 36 Hektar sichern, die in zwei Abschnitten genutzt werden sollten. Für 23 Hektar gebe es, so berichtete Guido Amann, bevor er die Leitung der Sitzung an Beate Volk übergab, bereits entsprechende Vorverträge.

Misstrauen gegenüber dem Investor

Gerade der hohe Flächenverbrauch bereitete den Ortschaftsräten Kopfzerbrechen. Elisabeth Hafner bezeichnete das Projekt als zu groß und sprach sich dafür aus, zunächst die bestehenden Dachflächen mit Solarzellen zu bestücken. Hafner befürchtet, dass die Neu-Ulmer als Investoren auftreten, um die PVA nach Fertigstellung zu verkaufen. Mögliche Absprachen mit Aurea-Energy über die Betriebsdetails könnten sich dann als wertlos erweisen. Daniel Mayer erwähnte, dass das Unternehmen erst zwei Anlagen in der Größe von einem und vier Hektar gebaut habe und sich jetzt an ein ungleich größeres 36-Hektar-Projekt wagten. Er sprach von einem „völlig falschen Partner“.