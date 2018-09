Schauen, staunen, kaufen, Freunde treffen – das sind auch in diesem Jahr wieder Stichworte für den Wildensteiner Jahrmarkt am kommenden Sonntag. Nach dem Startschuss um 11 Uhr verwandelt sich der sonst eher beschauliche Dorfkern Leibertingens in eine bunte Marktszene. Parallel zum Jahrmarkt lädt die Flugsportgemeinschaft Leibertingen zum Familiendrachenfest auf dem benachbarten Segelflugplatz ein.

Für ursprüngliches Flair bekannt

In diesem Jahr haben sich 72 Verkäufer, Schausteller, Gruppen und Vereine angemeldet. Das entspricht in etwa dem jährlichen Durchschnitt, wie Organisatorin Helga Frick von der Gemeindeverwaltung sagt. Der Wildensteiner Jahrmarkt ist für seinen ursprünglichen Flair bekannt. Die Verkäufer sollen für "rustikale Verkaufsstände" sorgen. Damit seien Konstruktionen aus Holz und Planen gemeint, so Frick. Alle Beteiligten sind angehalten, sich in mittelalterlichen Kostümen zu zeigen. Dazu gehört ein buntes Rahmenprogramm für Erwachsene und Kinder.

Rahmenprogramm für Kinder

Zu diesem Rahmenprogramm gehört in diesem Jahr wieder das Nostalgie-Karussell vor dem Gemeindehaus. Für die Kinder gibt es aber noch mehr. Stationen für Basteln, Filzen und Kinderschminken sollen den Marktrundgang für die Jüngsten zu einem Erlebnis werden lassen. Heinrich Güntner und der Kultur- und Tourismusverein laden zum Hufeisenwerfen ein.

Marko Glocker hat wieder seine Pferde für Kutschfahren durch Leibertingen eingespannt und ab 12 Uhr stehen Führungen durch die Burg Wildenstein auf der Festagenda. Der Musikverein Kreenheinstetten hat sich für ein Platzkonzert angesagt. Die "Dansleut" der Rathaustanzgruppe der Plätzler-Narrenzunft Altdorf aus Weingarten haben sich vorgenommen, Marktbesucher zum Mittanzen zu gewinnen. Für einen ganz besonderen Reiz sorgt alljährlich der beheizbare Badezuber des Männergesangvereins Straßberg. Wer sich getraut, kann hier vor allen Jahrmarktbesuchern ein entspannendes Bad im heißen Wasser genießen.

Stricke und Körbe im Sortiment

Das Warenangebot besteht aus Produkten, die sonst eher selten zum Verkauf angeboten werden. Beispielsweise die Erzeugnisse der Seilerei. Der Narrenverein bietet seine selbst gedrehten Stricke an. Neue Körbe aller Größen gibt es beim Korbmacher – natürlich als Produkte aus Handarbeit. Nicht nur Korbmacher und Seiler können bei der Arbeit beobachtet werden.

Arbeitsweisen aus der Vergangenheit

Das Campus-Galli-Team demonstriert jahrhundertealte Arbeitsweisen. Zimmerleute und Drechsler sind ebenfalls beim Rundgang über das Marktgelände zu finden. Für Essen und Trinken ist gesorgt: Flammkuchen, Flädlesuppe, Spanferkel, Heuduftbraten oder Reibekuchen – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Lebensmittel zum Mitnehmen gibt an anderen Ständen, so Wurst vom Wildschwein oder Nudeln von der Alb.

Das Drachenfest Das Familiendrachenfest beginnt am Samstag um 13 Uhr auf dem Leibertinger Segelflugplatz. Drachen von klein bis riesig sind am Nachmittag zu sehen. Ab 19 Uhr spielt die Musikkapelle Leibertingen. Gegen 19.30 Uhr beginnt die Drachenflugschau mit Feuerwerk. Am Sonntag ist ab 11 Uhr "freies Drachenfliegen" angesagt. Informationen im Internet: www.leibertingen.de

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein