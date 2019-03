von Xaver Knittel

Nach dem Einmarsch der Zimmerngilde und Begrüßung durch Lapp Peter Elgaß und seiner neuen Kunigunde Bianca Fritz erlebten die Besucher ein mehr als vierstündiges Programm. Ansager Mathias Schwanz führte mit Witz und humorvollen Geschichten von Auftritt zu Auftritt. Die Leistungsriege des Turnvereins zeigte viel Akrobatik und Showeinlagen. Die 13 Turner waren Siegfried Horn, Dorothea-Carolina und Julia Jäger, Linda und Rene Luppart, Janet Schüle, Monja Widmann, Viviana Riester, Sarah Buck, Paul Schmid, Tobias und Steffen Frei.

Die Leistungsriege des Turnvereins zeigte Akrobatik mit Showeinlagen. | Bild: Xaver Knittel

Die Mitglieder der katholischen Landjugend, Lara Koch, Laura Veeser, Franziska Braun, Selina Riester, Max Heinrich und Julia Jäger boten humorvollen Beiträge über den Ablauf einer Gerichtsverhandlung. Das Dorfgeschehen glossierten die Bänkelsänger Hans Peter und Carina Frick, Lissy Horn und Hermann Link.

Adam Braun mit brisanten Themen

Einen fernsehreifen Auftritt bot Burgvogt und Chef der Gilde Martin Adam Braun. In seiner selbst verfassten Büttenrede streifte er brisante Themen aus Politik, Wirtschaft und besondere Umstände im eigenen Dorf. Viele Einwohner kritisieren den „Autofriedhof“ in der Römerstraße, dazu passe das Fasnetsmotto: "Ma sot s it glauba".

Die Gruppe der Wilda Stuiner erfreute mit 25 Akteuren. Den Sketsch Angler und Jäger spielten Paul Schmid und Marc Riester, unterstützt von Nicole Wolf und Steffen Braun. Für Heiterkeit sorgte die Gruppe der Baumsetzer mit einem Sketch zu einem Kinobesuch. Die Akteure waren: Marcel und Thorsten Karpf, Thomas Moosherr, Thomas Frick, Christian Wolf und Philipp Sauter.

Zahlreiche Ehrungen

Während des Bunten Abends wurden folgende Mitglieder geehrt: Für 33 Jahre Mitgliedschaft Heike Gröner; für 22 Jahre Sonja Fecht, Uli Tobian, Thomas Frick und Thomas Moosherr; für elf Jahre: Mathias und Kerstin Biselli, Tobias Frei, Mathias Schwanz, Sarah Karpf, Nicole Henkenius Kristina und Carina Frick.