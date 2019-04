von Walter Hubbuch

"Der SpSV steht für Beständigkeit", sagte der Vorsitzende, Klaus-Dieter Peschke, bei der Hauptversammlung Leibertinger Sportschützenvereins (SpSV) im Leibertinger Schützenhaus. Im Jahresrückblick von Schriftführerin Ilona Serr war zu entnehmen, dass das Schützenhaus inzwischen zu einer beliebten Lokalität für Familienfeiern, Generalversammlungen und Jahresfeiern geworden ist. Sportlich hat die Anlage auch an Bedeutung gewonnen, denn so Serr, es konnte wieder die Kreismeisterschaft veranstaltet werden. Das noch vor Jahren angebotene Vereinspokalschießen wurde wieder neu belebt und war inzwischen mit mehr angetretenen Mannschaften "ein voller Erfolg", so die Schriftführerin. Ihr Dank galt den beiden Organisatoren Kai Reineke und Peter Elgaß, die vor allem auch die elektronische Anlage routiniert in Einsatz brachten.

Viele Schützen auf dem Treppchen

Der Sportbericht, den Sportwart Manfred Frei vortrug, ließ ebenfalls Kontinuität auch im sportlichen Bereich durchblicken. 44 mal sind die Leibertinger Schützen in 24 Disziplinen angetreten und heimsten folgende Treppchenauszeichnungen ein: 14 mal Gold, sieben mal Silber, drei mal Bronze. Bei den Mannschaftswertungen erreichten die Schützen sechs mal Gold und zwei mal Silber – so der Stand bei den Kreismeisterschaften. Bei den Landesmeisterschaften machten die Leibertinger Schützen auch von sich reden, denn, so der Sportbericht von Manfred Frey, dort hätten 25 Schützen in 15 Disziplinen ihre Treffsicherheit bewiesen. Erwähnt hat er den Erfolg des Armbrustschützen Kai Reineke, der gleich zweimal "Goldpfeile" ins Zentrum setzte.

Fortschritte bei den Auflageschützen

Was die Entwicklung der Auflageschützen anbelangt, konnte Frey auf beachtliche Fortschritte verweisen, denn inzwischen hat sich auch eine Damenmannschaft zusammengefunden, die die Kontrahentinnen schon fast das Fürchten lehre. Beteiligt sind hierbei Andrea Elgaß, Susi Jäger, Anita Kleiner und Erika Böcherer. Freys Dank und Anerkennung galt den eifrigen Schützen.

Ehrungen langjähriger Mitglieder

Eine besonders "erfreuliche Aufgabe" nahm Vorsitzender Peschke bei den Ehrungen wahr. Für 40 Jahre erhielten Ehrennadeln Edwin Frey und Heinrich Güntner sowie für 50 Jahre Gerhard Fritz und Manfred Fritz. Schon seit 60 Jahren dabei und Gründungsmitglieder des Vereins sind Karl Biselli, Heinz Braun, Joseph Hafner, Wolfgang Knittel und Albert Schmid. Leider konnten nicht alle zu Ehrenden nicht anwesend sein.