Beuron vor 1 Stunde

Baufirma dringend gesucht: Der Termin für den Anschluss zweier Gemeinden an die Kläranlage wackelt

Die beiden kleinen Kläranlagen von Beuron und Irndorf sind in die Jahre gekommen und müssen stillgelegt werden. Beide Gemeinden sollen an die Kläranlage in Neidingen angeschlossen werden – eigentlich bis 2021. Allerdings findet die Gemeinde derzeit keine Baufirma, die die nötigen Pumpstationen bauen würden. Und in der Zwischenzeit steigen die Preise für Bau-Leistungen und Zubehörteile weiter...