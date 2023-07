Eine gute Harmonie in gesanglicher wie auch kameradschaftlicher Hinsicht bescheinigte der Vorsitzende des Kirchenchores Engelswies-Kreenheinstetten, Karl Brigel, bei der Jahresversammlung den Mitgliedern im Gasthaus „Mamma Mia“ in Engelswies. Als Gast der Seelsorgeeinheit Laiz-Leibertingen konnte er Pfarrer Michael Dulik begrüßen.

Ein besonderer Höhepunkt war die Ehrung von Hannelore Mayer und Christa Utz, die für ihre 50-jährige Tätigkeit als Sängerinnen beim Kirchenchor von Pfarrer Dulik ausgezeichnet wurden. Er überreichte als Anerkennung für die 50 Jahre in der Gemeinschaft des Chores und im Dienst an der „Musica Sacra“ die Ehrenurkunde des Cäcilienverbands. Auch von Seiten der Chorgemeinschaft gab es von Karl Brigel anerkennende Worte und ein Präsent, der auch die Bitte aussprach, dass sie noch viele weitere Jahre dem Chorgesang treu bleiben mögen. Aus gesundheitlichen Gründen, so der Vorstand, verabschiedete er die langjährige Sopransängerin Rosemarie Kriz, die 64 Jahre dem Chor angehörte und nach vielen schönen Erinnerungen leider nicht mehr aktiv mitwirken kann.

In einem umfassenden Tätigkeitsbericht über das Jahr 2022 erinnerte Schriftführerin Brigitte Fecht an die kirchlichen Feste in den beiden Kirchengemeinden Engelswies und Kreenheinstetten, die mit Gesang von den Sängerinnen und Sängern unter der Chorleiterin Claudia Glöckler unterstützt wurden. Nach der Wiederaufnahme nach der Corona-Pandemie hatten die 25 aktiven Chormitglieder 23 Gesamtproben und sieben öffentliche Auftritte. Sehr bescheiden fiel der Bericht über die Vereinskasse von Regina Halmer aus. Nur durch eine Werbeveranstaltung konnte sie von einem Plus berichten, wie Gisela Oexle als Kassenprüferin bestätigte. Doch ein kleiner Ausflug ist für dieses Jahr vorgesehen.

Dulik erinnerte daran, dass am 8. Dezember 1723 die Weihe und Einsalbung (Konsekrierung) der Kirche von Engelswies stattgefunden hat, das wohl als besonderer Festtag gefeiert werden wird.