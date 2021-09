Beuron vor 4 Stunden

20 Millionen Euro Investitionen im Leader-Gebiet Oberschwaben bewirkt

Die Leader-Aktionsgruppe Oberschwaben hat die neue Förderperiode in Beuron geplant. Schutz des Klimas und der natürlichen Ressourcen kommen künftig verstärkt in den Blick. Die Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt.