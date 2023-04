Die Diplom-Verwaltungswirtin Heike Sonntag hat ihre Bewerbung im Rathaus Ostrach für die Bürgermeisterwahl abgegeben, informierte die Pfullendorferin in einer Pressemitteilung. Die 46-Jährige ist derzeit bei der Stadt Meersburg als Leiterin des Fachbereichs Finanzen sowie Geschäftsführerin des Gemeindeverwaltungsverbands tätig, zu dem auch die Gemeinden Hagnau, Stetten, Daisendorf und Uhldingen-Mühlhofen gehören.

Seit elf Jahren als Kämmerin tätig

Die aus Renningen in der Nähe von Stuttgart stammende Kandidatin hat nach ihrem Abitur im Jahr 2000 das Studium des gehobenen Verwaltungsdienstes mit der Zusatzqualifikation Verwaltungsbetriebswirtschaftslehre an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Ludwigsburg absolviert. Heike Sonntag ist verheiratet und überzeugt, dass sie das Rüstzeug für die Stelle als Bürgermeisterin von Ostrach mitbringt, schreibt sie in ihrer Mitteilung. Seit nun elf Jahren als Kämmerin -zuerst in Illmensee und nun bei der Stadt Meersburg- und Geschäftsführerin des GVV stehe sie in verantwortlicher Funktion. Aktuell leitet sie nach eigenen Angaben ein Team von zehn Mitarbeitenden und kommunalpolitisch habe sie die Weichen für die Neuausrichtung der Meersburg Therme mitverantwortet. Mit der in Meersburg geplanten „Seewärme“ arbeitet Sonntag ebenfalls bei einem zentralen und zukunftsweisenden Projekt mit.

Bewerberin tritt als unabhängige Kandidatin an

Für das Bürgermeisterinnenamt in Ostrach bringe sie als wichtige Voraussetzungen ihre neutrale Sicht und ihre Verwaltungserfahrung mit, erklärt die Pfullendorferin. Sie kenne die politischen Prozesse und Abläufe, zudem engagier sie sich in den kommunalen Landesverbänden für die Interessen der Kommunen. Auch wenn sie CDU-Mitglied sei und sich im Vorstand des Ortsverbands und der Kreis-Frauenunion engagiere, trete sie als unabhängige Kandidatin an. Ihr politisches Engagement sieht sie demnach als Chance, der eigenen Haltung und Meinung Ausdruck zu verleihen.

Gemeinsam mit Bürgern eine attraktive Gemeinde gestalten

„Ostrach ist eine attraktive Gemeinde im ländlich geprägten Raum, mit Ortschaften zwischen Traditionen und modernen Arbeitsplätzen sowie Menschen, die sich in hohem Maße engagieren“, erklärt die Bewerberin. Gemeinsam mit den Bürgern, dem Gemeinderat und den Ortschaftsräten wolle sie die inhaltlichen Gestaltungsmöglichkeiten ausloten und zukunftsweisend umsetzen, nennt Heike Sonntag als Motivation, dem Bodensee den Rücken kehren zu wollen. Sie will nun den Wahlkampf starten und mit den Bürgern ins Gespräch kommen.

Zwei Frauen bewerben sich aktuell um Bürgermeisternachfolge

Am 25. Juni findet der erste Wahlgang über die Nachfolge von Bürgermeister Christoph Schulz statt. Als erste Bewerberin hat Ina Schultz ihre Unterlagen abgegeben und nun erweitert sich das Kandidatenfeld um eine zweite potenzielle Bürgermeisterin.