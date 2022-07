Der Unfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag an der Abzweigung der L 456 in die alte Krauchenwieser Straße beziehungsweise das Gewerbegebiet „Wachtelhau“.

Der Lastwagenfahrer überstand den Zusammenstoß unverletzt. | Bild: Volk, Siegfried

Ein 23 Jahre alter Audi-Fahrer fuhr nach Angaben der Polizei aus der Verlängerung der Friedhofstraße nach links auf die Landstraße und nahm dabei einem Lastwagen die Vorfahrt. Durch die Kollision wurde der Audi so schwer beschädigt, dass sich der Fahrer sowie eine 24 Jahre alte Beifahrerin nicht selbstständig befreien konnten.

Die Einsatzkräften mussten das Autodach abnehmen, um Fahrer und Beifahrerin aus dem Wrack zu befreien. | Bild: Volk, Siegfried

Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 24 Mann im Einsatz.

Das völlig zerstörte Auto. | Bild: Volk, Siegfried

Das Unfallauto landete im Straßengraben. | Bild: Volk, Siegfried

Der Lastwagen wurde beim Zusammenstoß ebenfalls schwer beschädigt. | Bild: Volk, Siegfried

Die Feuerwehr musste das Dach des Audi abnehmen, um den schwer verletzten Fahrer und seine Beifahrerin herauszuholen. Die Frau mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt.

Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzzeugen im Einsatz, dazu DRK und Polizei. | Bild: Volk, Siegfried

Der Sachschaden, der am Schwerlaster entstanden ist, beläuft sich auf rund 20 000 Euro, während am Audi mit rund 40 000 Euro von wirtschaftlichem Totalschaden auszugehen ist.