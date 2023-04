Bei einer Kollision mit einem Wildschwein sind am Montagabend zwei Personen leicht verletzt worden, teilt die Polizei mit. Ein 80-jähriger Ford-Fahrer war auf der L 282 zwischen Kanzach und Marbach unterwegs, als das Tier die Fahrbahn kreuzte und mit dem Pkw kollidierte. Durch den wuchtigen Aufprall wurde der Ford nach links abgewiesen und kam zwischen mehreren Bäumen zum Stehen. Der 80-Jährige sowie seine 79-jährige Beifahrerin erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Weil beide das Fahrzeug aufgrund der Bäume nicht verlassen konnten, rückte die Feuerwehr an und befreite die Senioren aus dem Wagen. Ein Rettungswagen brachte die Verletzten in eine Klinik. Am Ford, um den sich ein Abschleppunternehmen kümmerte, entstand Schaden in Höhe von rund 7.000 Euro. Das Wildschwein verendete indes an der Unfallstelle.