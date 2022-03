Mit einer vermeintlich neuen Handynummer meldete sich am Montagnachmittag ein unbekannter Betrüger per Whatsapp bei einem 69-Jährigen, der in Sigmaringen lebt. Der Betrüger schrieb den Senior mit „Hallo Papa“ an und bat ihn, eine scheinbar wichtige Rechnung für ihn zu bezahlen. Der 69-Jährige ging zunächst tatsächlich davon aus, von seinem Sohn angeschrieben worden zu sein, bat ihn zum Glück jedoch darum, ihn zunächst einmal anzurufen, um mit ihm zu sprechen. Als der vermeintliche Sohn dies ablehnte und mit Nachdruck die Begleichung der Rechnung forderte, wurde der Senior glücklicherweise stutzig und verständigte die Polizei.

57-Jähriger fällt auf Betrugsmasche rein

Anders erging es in der vergangenen Woche einem 57-Jährigen aus Illmensee. Der Mann tappte in die Falle der Betrüger und überwies einen dreistelligen Eurobetrag an ein litauisches Konto, um für seinen angeblichen Sohn die vermeintlich offenen Forderungen eines Versandhauses zu begleichen. Die Polizei warnt eindringlich vor dieser perfiden Betrugsmasche. Anfang März hatte eine 83-Jährige aus Bad Saulgau bereits eine ähnliche Nachricht erhalten. In letzter Sekunde konnte die Banküberweisung zurückgehalten werden.

Das rät die Polizei

Die Polizei rät, zunächst die alte Rufnummer der eigenen Angehörigen zu verwenden, um sich die Identität bestätigen zu lassen. Niemand sollte sich bei Überweisungen unter Druck setzen lassen und im Zweifelsfall die Polizei informieren. Weitere Tipps gibt es auf www.polizei-beratung.de oder telefonisch bei der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter Tel. 07571/104-302.