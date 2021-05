von Julia Lutz

Mit dem Beginn der Lockerungen an Pfingsten ist die Nachfrage nach Testangeboten extrem gestiegen. Wer im Restaurant essen gehen oder im Schwimmbad planschen will, muss ein negatives Testergebnis nachweisen. Wenn die 7-Tages-Inzidenz im Landkreis Sigmaringen weiter unter 50 bleibt, dann gibt es ab 31. Mai weitere Erleichterungen. Dazu gehört, dass beim Besuch der Innen- und Außengastronomie auch ein Selbsttest der Gäste vor Ort erlaubt ist, sofern die Probenentnahme und Auswertung von einer geeigneten Person überwacht wird. Derzeit gibt es folgende Testmöglichkeiten in der Region:

Pfullendorf: Kommunales Testzentrum im Seepark Pfullendorf für Bürger aus Pfullendorf, Herdwangen-Schönach und Wald. Es hat montags, dienstags, donnerstags, freitags und sonntags jeweils von 18 bis 19.30 Uhr geöffnet. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Kommunales Testzentrum am Marktplatz, wo mittwochs von der Firma „Erste Hilfe Wolf“ aus Sigmaringen kostenlos zwischen 12 und 17 Uhr getestet wird. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Der Ortsverein Pfullendorf des Deutschen Roten Kreuzes führt am DRK-Gebäude in der Straße Zum Eichberg 12 jeweils mittwochs und samstags von 18 bis 19.30 Uhr Corona-Schnelltests in Form von PoC-Antigentests durchführen. Zur Durchführung eines Tests beim DRK Ortsverein ist zwingend eine Terminvereinbarung vorab erforderlich. Termine können entweder im Internet unter www.terminland.de oder Mobil unter 01 74/804 19 77 vereinbart werden. Darüber hinaus ermöglicht der DRK-Ortsverein nun auch die Durchführung von PCR-Testungen zur unmittelbaren Verifizierung von positiven Antigen-Schnelltests. Seit 3. Mai gibt es im Seepark-Center beim Obi-Baumarkt auf dem Parkplatz eine Testmöglichkeit. Wer sich testen lassen möchte, kann vorab unter www.c2testcenter.com einen Termin im Fünf-Minuten-Takt buchen oder auch ohne Termin vorbeikommen. Getestet wird montags bis samstags von 8 bis 20 Uhr. Auf dem Parkplatz vor der Brauerei Barfüsser in der Franz-Xaver-Heilig-Straße 4 wird montags bis sonntags von 9 bis 20.30 Uhr kostenlos getestet. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Weitere Informationen auf der Website testpunkt.de.

Das Testzentrum im Seepark wird sehr gut angenommen. Bild: Stefanie Lorenz | Bild: Lorenz, Stefanie

Meßkirch: Das DRK testet dienstags und freitags im Drive-In jeweils von 18 bis 20 Uhr vor der Stadthalle. Das Löwen-Testzentrum am Marktplatz hat montags bis freitags von 7 bis 9 Uhr auf. Das Testprotokoll muss mitgebracht werden. In der Conradin-Kreutzer-Straße 29 kann man sich montags von 14 bis 16 Uhr testen lassen. Dienstags hat das Schnelltestzentrum von 12.30 bis 15 Uhr geöffnet, mittwochs von 14 bis 18 Uhr und donnerstags von 14 bis 18 Uhr. Freitags werden Testungen von 10 bis 18 Uhr angeboten, samstags von 9 bis 11 Uhr und 14 bis 16 Uhr und auch sonntags von 9 bis 11 Uhr und 14 bis 16 Uhr. Eine Terminabsprache ist unter www.testtermin.de möglich.

Illmensee: In den Fremdenverkehrsräumen der Drei-Seen-Halle wird montags, dienstags, donnerstags, freitags und samstags von 18 bis 19 Uhr durch die Ortsgruppe des DRK getestet. Es ist keine Voranmeldung zu den freiwilligen und kostenlosen Tests erforderlich. An Feiertagen bleibt das Testzentrum Illmensee geschlossen.

Die Tests sind für die Bürger kostenlos. Bild: Julia Lutz | Bild: Julia Lutz

Stetten am kalten Markt: Bürger können das Testzentrum in Sigmaringen an den Burgwiesen kostenfrei nutzen. Die Gemeindeverwaltung richtet zusätzlich im Goreth-Haus (Schlosshof 2) eine Corona-Schnelltest-Station ein. Alle Bürger haben die Möglichkeit, sich dort einmal pro Woche kostenlos testen zu lassen. Die Corona-Schnelltests werden durch das Team der Stettener Heuberg-Apotheke professionell durchgeführt und von geschulten Mitarbeiterinnen der Gemeindeverwaltung unterstützt. Die Tests werden mittwochs und freitags, in der Zeit zwischen 16.30 und 18.30 Uhr angeboten. Anmeldungen in der Heuberg-Apotheke unter Telefon 07 57 3/9 53 53

Ostrach: Im Erdgeschoss des Ärztehauses (Sigmaringer Straße 8) testet die Goetz‘sche Apotheke mit Unterstützung der Ostracher Bereitschaft des DRK. Allerdings ist zwingend eine Voranmeldung im Internet erforderlich auf www.apo-schnelltest.de/goetzsche-apotheke. Der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes betreibt ein „Drive-In-Testzentrum“ auf dem Parkplatz der Buchbühlhalle in der Altshauser Straße immer montags und freitags von 18 bis 20 Uhr. Es ist keine Voranmeldung erforderlich.

Mengen: Das DRK und die Feuerwehr testen in der Ablachhalle (Meßkircher Straße 20) täglich von 8 bis 18 Uhr, insbesondere auch für Freibadbesucher, aber auch alle anderen Personen, geöffnet (erste Testlinie). Die bisherigen Zeiten Dienstag, Freitag und Sonntag von jeweils 18 bis 19.30 Uhr (zweite bis vierte Linie im Drive-In) bleiben bestehen. Die Teststation am Kreuzplatz hat ebenfalls wie bisher von Montag bis Samstag jeweils von 8 bis 18Uhr geöffnet. Die Marienapotheke in Mengen testet in ihrer Apotheke und im Container gegenüber vom Rathaus (jeweils Montag bis Freitag von 15.30 bis 17.30 Uhr). Terminabsprachen sind dafür erforderlich unter Telefon 0 75 72/10 20 oder per E-Mail an: info@marienapotheke-mengen.de. Im Ortsteil Beuren testet die Freiwillige Feuerwehr mittwochs von 18 bis 19 Uhr an einer mobilen Teststation (Bus) an der Bushaltestelle Mitte. Dienstags steht der gleiche Bus in Blochingen an der Bushaltestelle Kirche. Montags steht der Bus von 18 bis 19 Uhr am Feuerwehrhaus Rosna, donnerstags zur gleichen Zeit in Rulfingen am Feuerwehrhaus.

Bad Saulgau: In der Stadt Bad Saulgau wird auf dem Festplatz durch das DRK immer mittwochs, freitags und samstags von 18 bis 20 Uhr getestet. Bei dem Drive-In ist keine Voranmeldung notwendig. Die Vital Apotheke testet im „Jungen Kunsthaus“ in der Kaiserstraße 62 unter der Woche ganztags und samstags und sonntags vormittags (auch an Feiertagen). Die Schwaben-Apotheke und die Apo Selbherr testet Montag, Dienstag und Donnerstag von 9 bis 17 Uhr und Mittwoch und Freitag von 9 bis 11 Uhr im KSK Café in der Werderstraße.

Sigmaringen: Die Stadt und Erste Hilfe Wolf bieten in Sigmaringen montags bis freitags von 8 bis 11 Uhr Testungen in den Burgwiesen 24 an sowie samstags von 9 bis 13 Uhr und sonntags ab 10.30 Uhr. Weiter hat das Testzentrum abends von montags bis freitags von 16 bis 20 Uhr geöffnet. Das DRK testet in der Zeppelinstraße 2 bis 8 seit dem 14. Mai montags und freitags von 18 bis 20 Uhr. Vor dem Rathaus Sigmaringen kann man sich donnerstags und sonntags von 8 bis 12 Uhr testen lassen. Ausgenommen an Feiertagen. In Gutenstein testet das DRK montags von 17.30 bis 19 Uhr am Rathaus, in Jungnau am Freitag von 17.30 bis 19 Uhr am Dorfplatz.