Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 27-Jähriger rechnen, nachdem es am Dienstag um kurz nach 21.15 Uhr zu Handgreiflichkeiten zwischen mehreren Personen in der Binger Straße in der Landeserstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete (LEA) kam. Laut Angaben von Zeugen, sollen zunächst insgesamt vier Männer in eine verbale Auseinandersetzung geraten sein, woraufhin es zu einer Schlägerei gekommen sein soll, teilt die Polizei am Mittwoch mit. Dabei habe der 27-jährige Mann einen Beteiligten mit einem Gürtel geschlagen. Beim Eintreffen der Polizeibeamten zeigte sich dieser äußerst aggressiv und unkooperativ und beleidigte die Beamten. Da die Polizisten eine Eigengefährdung nicht ausschließen konnten, brachten sie den Mann in eine Fachklinik. Der genaue Tathergang ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Sigmaringen. Auf den 27-Jährigen kommen Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung zu.