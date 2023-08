Unbekannte hatten die Dame über den Messenger-Dienst angeschrieben und sich als deren Tochter mit neuer Handynummer ausgegeben, informiert die Polizei. Angeblich sei ihr Handy kaputtgegangen und es stehe eine dringende Überweisung auf ein spanisches Konto an. Die Seniorin schenkte dem Ganzen glauben und tätigte eine Überweisung in Höhe eines vierstelligen Euro-Betrags, in der Absicht, ihrer vermeintlichen Tochter aus der misslichen Lage zu helfen. Später fiel der Betrug auf, ob die Überweisung noch gestoppt werden kann, ist noch unklar. Die Polizei warnt vor den vielfältigen Betrugsmaschen. Entsprechende Tipps und Handlungsempfehlungen finden sich auf www.polizei-beratung.de.