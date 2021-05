Kreis Sigmaringen vor 7 Stunden

Wenn der Kreistag zustimmt, wird der Betrieb im Kreisimpfzentrum Hohentengen bis 30. September fortgesetzt

Beschlossene Sache ist im Prinzip die Verlängerung des Betriebs des Kreisimpfzentrums Hohentengen durch den Landkreis Sigmaringen. Der zuständige Ausschuss hat am 3. Mai in nicht-öffentlicher Sitzung seine Zustimmung erteilt und nun muss der Kreistag in seiner öffentlichen Sitzung am 11. Mai in der Stadthalle Pfullendorf den Beschluss nur noch abnicken.