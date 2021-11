von Julia Lutz

Das Krankenhausbündnis Landkreis Sigmaringen ruft am Samstag, 20. November, zur Demonstration gegen die Schließungspläne der Krankenhäuser Bad Saulgau und Pfullendorf auf. Unterstützt wird das Bündnis von der Gewerkschaft Verdi sowie den vier Parteien CDU, SPD, Bündnis 90/Grüne und Freie Wähler. Auch der Sozialverband VdK in Pfullendorf ruft zur Teilnahme auf. Die Demonstration beginnt um 12 Uhr am Festplatz in Bad Saulgau mit einer Kundgebung und führt im Anschluss zum Krankenhaus. Es gilt die 2G-Regel, da die Alarmstufe ausgerufen wurde. Teilnehmer müssen genesen oder geimpft sein und einen entsprechenden Nachweis mitbringen, kündigt das Krankenhausbündnis an. Gezielt wollen die Veranstalter mit einer Protestaktion nochmals auf die dramatische Entwicklung der Gesundheitsvorsorge im Landkreis Sigmaringen aufmerksam machen.

Versorgung im Landkreis soll gebündelt werden

Die Krankenhäuser in Pfullendorf und Bad Saulgau sollen nach Absicht der SRH Geschäftsführung bekanntlich geschlossen werden. Die Geschäftsführung der SRH-Kliniken im Kreis Sigmaringen will die stationäre Versorgung im Kreis am Standort Sigmaringen bündeln. Die Pläne haben betriebswirtschaftliche sowie personelle Gründe. Damit folgt die SRH dem Ergebnis eines ersten Gutachtens, das die Schließung von Bad Saulgau und Pfullendorf empfohlen hatte. „Kleinere Standorte stehen zusehends unter Druck. Es wird für sie immer schwerer, Fachpersonal zu bekommen“, sagte Geschäftsführer Jan-Ove Faust bei einer Sondersitzung des Kreistags im Sommer.

Zweites Gutachten soll Alternativen aufzeigen

Jan-Ove Faust hatte Probleme wie Fachkräftemangel, Mindestmengenregelung bei Operationen bis hin zum steigenden Investitionsbedarf angesprochen. Eigentlich ist das Land für diese Aufgabe zuständig, aber seit vielen Jahren wird diese Pflicht nicht erfüllt, sodass die Kliniken mit eigenen Mitteln Investitionen stemmen müsse. Aktuell befinden sich alle drei Krankenhäuser im Landkreis Sigmaringen im Notbetrieb wegen der dynamischen Entwicklung der Corona-Pandemie. Die Schließung der beiden Standorte soll bis 2023 umgesetzt werden. Beschließen müssen die Pläne die Gesellschafter, zu denen mehrheitlich die SRH Holding sowie der Land­kreis Sigmaringen und der Spitalfonds Pfullendorf gehören. Eine Schließung ist nur nach einem einstimmigen Beschluss möglich. Ein weites Gutachten soll nun überprüfen, ob die Schließung die einzige Alternative ist oder welche Möglichkeiten es für die Grundversorgung in Pfullendorf und Bad Saulgau alternativ geben kann. Die Bürger wollen bis auf das Ergebnis dieses Gutachtens nicht warten: Sie kämpfen weiter.