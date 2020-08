von SK

Unbekannte Täter haben am frühen Sonntagmorgen zwischen 6.50 und 7.40 Uhr versucht, die Tür einer Tankstelle in der Mengener Straße zu öffnen. Der Einbruchsversuch wurde erst am Mittwoch angezeigt, informiert die Polizei in ihrem Bericht. Als den Täter dies nicht gelang, versprühten die Unbekannten den Inhalt zweier Feuerlöscher auf dem Tankstellengelände und demolierten einen Plakatständer. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf nahezu 1 000 Euro. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges bei der Tankstelle beobachtet haben oder Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeiposten Meßkirch, Tel. 0 75 75/28 38, aufzunehmen.