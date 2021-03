Regierungsdirektorin Claudia-Alexandra Wiese, Referentin beim Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg, wird Erste Landesbeamtin und stellvertretende Landrätin beim Landkreis Sigmaringen. Sie tritt die Nachfolge von Rolf Vögtle an, der zum 1. Mai 2021 in den Ruhestand treten wird. Dies teilte Innenminister Thomas Strobl am 4. März in Stuttgart mit.

Nachfolgerin von Rolf Vögtle

Wiese studierte Rechtswissenschaften an der Universität Tübingen und absolvierte das Referendariat am Landgericht Ulm. In den Dienst der Landesverwaltung trat sie im Jahr 2016 beim Regierungspräsidium Tübingen ein und war zunächst als Referentin für Naturschutz und Recht, später als Referentin in der Koordinierungs- und Pressestelle tätig. Anfang 2019 folgte die Versetzung an das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg. Dort ist sie seither im Leitungsbereich der Zentralstelle eingesetzt.

Kreis Sigmaringen Landratsamt Sigmaringen: Zwei Dezernenten scheiden krankheitsbedingt aus Das könnte Sie auch interessieren

Innenminister Thomas Strobl ist mit Landrätin Stefanie Bürkle der Auffassung, dass Claudia-Alexandra Wiese aufgrund ihrer Persönlichkeit und Verwaltungserfahrung auf verschiedenen Ebenen der Landesverwaltung optimale Voraussetzungen für die Aufgabe mitbringe.