Das Land unterstützt damit die 40 Kreise, in denen die besorgniserregende Delta-Variante bereits aufgetaucht ist, informiert das Landratsamt. Obwohl im Kreis Sigmaringen erst zwei Infektionen mit der Delta-Variante des Corona Virus nachgewiesen werden konnten, ist Dr. Ulrike Hart vom Gesundheitsamt besorgt: „In Großbritannien sind 90 Prozent der Infektionen auf die Delta-Variante zurückzuführen. Die Inzidenz stieg dort rasch wieder über 100 an. Und auch in Deutschland hat sich der Anteil der Delta-Variante in der letzten Woche verdoppelt. Wir müssen nun alles daran setzen, eine Entwicklung wie auf der Insel zu verhindern. Sonst drohen wieder Schließungen und Beschränkungen.“

Was vor allem hilft, ist impfen – und zwar egal mit welchem Impfstoff

„Studien haben nachgewiesen, dass alle Impfstoffe, auch der von Astrazeneca einen sehr wirksamen Schutz gegen die deutlich ansteckendere Delta-Variante bieten. Eine vollständige Impfung mit dem Impfstoff von Astrazeneca oder von Biontech-Pfizer verhindert mit einer hohen Wahrscheinlichkeit einen schweren Krankheitsverlauf“, so die Medizinerin. Sie appelliert daher an alle, sich rasch impfen zu lassen: „Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit, um die derzeitige Ausbreitung der Delta-Variante in Deutschland zu unterbinden. Wer sich impfen lässt, trägt dazu bei, die weitere Ausbreitung zu verhindern.“

Eltern von Schul- und Kindergartenkindern sollten sich impfen lassen

Impfungen von Eltern, deren Kinder Schule oder Kindergarten besuchen sind jetzt wichtig, damit es dort nicht zu Infektionsketten kommt“.

Pfullendorf Kommunales Testzentrum im Seepark Pfullendorf stellt zum 1. Juli vorläufig den Betrieb ein Das könnte Sie auch interessieren

Aktuell seien die Infektionszahlen zwar niedrig und vieles ohne Test oder Impfung möglich, bei steigenden Infektionszahlen, spätestens im Herbst, wird für vieles aber wieder ein Nachweis über eine Impfung, einen Test oder eine durchgemachte Erkrankung notwendig sein. „Und“, so Hart, „je höher die Impfquote hier im Kreis ist, desto größer ist die Chance, dass wir im Herbst keine vierte Welle erleben.“

So erhält man einen Impftermin im Kreisimpfzentrum in Hohentengen

Wunschtermine mit allen Impfstoffen online unter www.impfterminservice.de oder an der Hotline 116 117 reservieren. Einen festgelegten Termin über das Rathaus für eine Biontech-Impfung buchen. Einen festgelegten Termin über die Hotline 0 75 71/102 64 66 montags- bis freitags von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr für eine Astrazena-Impfung im Kreisimpfzentrum Hohentengen buchen.