Zwei Jahre pandemiebedingter Fast-Stillstand haben ihre Spuren auf der Sigmaringendorfer Waldbühne hinterlassen. Den Aktiven hat das Theaterspielen trotz einiger kleinerer Projekte sehr gefehlt. Nun steht fest, der „Wiederbeginn“ im Sommer 2022 soll ein richtig großes Projekt werden: Kinder- und Erwachsenenspielgruppe werden zusammengestellt und füllen die Bühne für eine generationenübergreifende Inszenierung des Klassikers „Alice im Wunderland“.

2019 kamen über 17 000 Zuschauer

Die vergangenen zwei Spielzeiten des Naturtheaters fielen der Pandemie fast vollständig zum Opfer, teilt die Waldbühne. Bühnenbau und Präsenzproben waren in den jeweiligen Lockdownphasen aufgrund Kontaktbeschränkungen nicht umsetzbar. Zwar konnten mit dem Kammerspiel „Der Vorname“ in der Donau-Lauchert-Halle und dem Stationentheater „Malefiz – Hohenzollerns Hexenkinder“ auf dem Gelände der Waldbühne kleinere Theaterprojekte veranstaltet werden, doch mit den großen Waldbühnejahren war das nicht zu vergleichen. Man denke nur an das Jahr 2019 zurück, als der „Schwedische Sommer“ mit dem „Hundertjährigen“ und „Michel aus Lönneberga“ über 17 000 Zuschauer nach Sigmaringendorf lockte.

Sigmaringendorf Bekannte und neue Schauspieler zeigen bei Krimikomödie ihr ganzes Talent Das könnte Sie auch interessieren

Wie viele Schauspieler kommen wieder?

Vor der Pandemie bestanden die Spielgruppen der Waldbühne aus insgesamt rund 120 aktiven Schauspielern. Wie viele davon werden nach zwei nahezu inaktiven Jahren wieder zu ihrem Hobby zurückfinden? Wie viel von dem Theaterenthusiasmus ist übrig geblieben? Für die Waldbühneverantwortlichen eine schwer abzuschätzende Ungewissheit. In vielen Gesprächen wurde klar: Der Weg zurück zur Normalität braucht einen Anstoß, eine Vorfreude auf ein besonderes Projekt – und so kam eine Idee, die schon vor Jahren erstmals in den Köpfen der Waldbühnler schwirrte, wieder hervor: eine große, besondere, einfallsreiche, bunte Gemeinschaftsproduktion aller Waldbühneschauspieler. Die Ideen und Stärken aus allen Teilbereichen des Theaters mit in ein Stück einzubeziehen, soll dem Neubeginn ein besonderes Flair verleihen.

Farbenfrohes Spektakel wird geplant

Mit „Alice im Wunderland“ wurde eine Geschichte gefunden, die sich dafür eignet, wie kaum eine zweite. Nicht nur schauspielerisch, auch im Hinblick auf Kostüme, Maske, Bühnenbild, Tanz und Musik gibt die Geschichte eine Vielzahl von Anknüpfungspunkten für kreative Ideen. Eine Inszenierung für alle Altersklassen im Publikum soll entstehen, so kündigte Fabian Felbick vom Organisationsteam ein farbenfrohes Spektakel an.

Vorverkauf startet erst später

Die Spielzeit soll sich von Mitte Juni bis zum Beginn der Sommerferien Anfang August hinziehen. Der Vorverkauf wird voraussichtlich nicht wie gewohnt schon im März, sondern etwas später starten, um passgenauer auf die dann herrschenden Bedingungen für die Durchführung von Veranstaltungen reagieren zu können. Die Probenarbeit hinter den Kulissen jedoch hat längst begonnen.