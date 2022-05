Eine „richtig große Inszenierung für die ganze Familie“ hat die Waldbühne Sigmaringendorf für diesen Sommer versprochen. Als Wiederauferstehung aus dem pandemiebedingten Dornröschenschlaf wollen die Sigmaringendorfer Theatermacher ihr Großprojekt „Alice im Wunderland“ verstanden wissen. Ab sofort können Karten für das Spektakel, das am 11. Juni Premiere feiert, gekauft werden.

Erwachsene und Kinderspielgruppe zeigen erstmals gemeinsam ein Stück

Alles ist anders in diesem Jahr in Sigmaringendorf auf der Waldbühne: Erwachsenen- und Kinderspielgruppe haben sich erstmals zusammengetan und studieren ein gemeinsames Stück ein, mit dem alle Altersgruppen von theaterbegeisterten Fans angesprochen werden sollen. Das englische Märchen „Alice im Wunderland“ bot sich für dieses Vorhaben an: Es handelt sich um eine außergewöhnliche bunte und farbenfrohe Geschichte, die mit viel Humor, Action und Spielfreude auf die Bühne gebracht werden kann. Derzeit stecken die Aktiven besonders intensiv in der Vorbereitung einer der Schlüsselszenen des Stückes: Das Mädchen Alice, durch einen Zufall im „Wunderland“ gelandet, soll im Kampf die böse Herzkönigin besiegen und so das Wunderland befreien.

Choreografie für Actionszene

Für eine Kampfszene mit so vielen Beteiligten erachteten die Regisseure professionelle Unterstützung für unverzichtbar, und aus dem Referentenpool des Landesverbands Amateurtheater Baden-Württemberg wurde man schnell fündig: Dörte Jensen und Matthias Fittkau, die schon in der Vergangenheit mehrfach Actionszenen für die Waldbühne inszeniert hatten (so etwa in „Wickie“ oder „Die Schatzinsel“) zeigten sich gerne bereit, diese Aufgabe zu übernehmen. An zwei Wochenenden und in vielen Einzelproben wurde eine Kampfchoreographie von außergewöhnlichem Ausmaß erarbeitet.

Sigmaringendorf In diesem Jahr ist bei der Waldbühne alles anders Das könnte Sie auch interessieren

Harte Arbeit für die Akteure bei den Übungseinheiten

Manch ein Spieler kam dabei schon allein dadurch ins Schwitzen, dass er sich merken musste, wann er in welcher Situation, mit welcher Waffe und gegen wen man kämpfen musste. Und dabei sollte man dann auch noch darauf achten, sich und sein Gegenüber nicht ernsthaft zu verletzen. Jensen und Fittkau zeigten deutlich auf, dass eine realistische und spannende Kampfchoreographie harte Arbeit ist – und dennoch hatten die Waldbühnespieler richtig Spaß dabei. „Was zwei Jahre lang wie Utopie wirkte, rückt somit immer näher“, freut sich Pressesprecher Alex Speh für das gesamte Team.

Vorverkauf für „Alice im Wunderland“ hat begonnen

Für die 20 Vorstellungen des Stückes im Juni und Juli können ab sofort Karten online gekauft werden. Erstmals steht dabei bei der Buchung im Internet die Funktion des platzgenauen Kartenkaufs zur Verfügung. Kinder von sieben bis zwölf Jahre zahlen neun Euro und Erwachsene 13 Euro. Informationen und Kaufmöglichkeit unter Tel. 0 75 71/35 20 oder www.waldbuehne.de.