Trotz Gegenverkehrs und ohne die gesamte Strecke überblicken zu können hat am Donnerstag gegen 14.45 Uhr der bislang unbekannte Fahrer eines BMW X3 auf der L 286 zwischen Krauchenwies und Ostrach eine Kolonne mehrerer Fahrzeuge überholt, teilt die Polizei in einer Mitteilung mit. Ein entgegenkommender Motorradfahrer musste dem BMW in einer langgezogenen Kurve bei Bernweiler auf den Grünstreifen ausweichen und schaffte es, sein Zweirad trotz Kollision mit einem Leitpfosten ohne Sturz in einer Wiese anzuhalten. An der Ducati entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Fahrer eines Mini, welcher hinter dem Motorrad gefahren war, musste ebenfalls eine Vollbremsung einleiten, um einen frontalen Zusammenstoß mit dem BMW zu verhindern. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Überholvorgangs unter Tel. 0 75 81/48 20 um Hinweise auf den BMW X3 in der Farbe gold/braun und dessen Fahrer.