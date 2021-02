Als Florian Tyrs vor 16 Jahren zwei Semester als Werkstudent bei der Firma Jotec in Hechingen verbringt, lässt er sich zwei Dinge nicht träumen: dass aus dem Medizintechnikunternehmen mit knapp 50 Mitarbeitern einmal eines mit 570 wird – Tendenz steigend. Und dass er selbst eines Tages einer von zwei Geschäftsführern in dem Unternehmen sein wird, das erfolgreich mit minimalinvasiven Implantaten für die Gefäßchirurgie auf dem Markt ist. Über seine Karriere, die an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen, die in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen feiert, berichtet Pressesprecherin Corinna Korinth.

Pharmatechnik studiert

Der heute 39-Jährige Florian Tyrs studiert von 2001 bis 2006 an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen Pharmatechnik – damals noch auf Diplom. „Ich hatte am technischen Gymnasium in Balingen die Hauptfächer Chemie und Maschinenbau“, berichtet er. „Pharmatechnik war der perfekte Studiengang für mich, da er genau diese Bereiche kombiniert.“ Außerdem sei ihm wichtig gewesen, als Studierender an der Hochschule keine Nummer zu sein: „In Sigmaringen ist der Draht zu den Professoren und Mitarbeitern immer da, die Wege sind kurz.“ Noch während Tyrs seine Abschlussarbeit schreibt, wird er zu Jotec auf einen Kaffee eingeladen – vom damaligen Geschäftsführer Thomas Bogenschütz und dem langjährigen Entwicklungsleiter Peter Barthold, mit dem er sich heute die Geschäftsführung teilt. „Aus dem Kaffeetrinken wurde irgendwie ein Bewerbungsgespräch und daraus ein Jobangebot, für das ich nicht mal eine Bewerbung geschrieben hatte. Da war mir klar, dass ich so eine Chance nicht zweimal bekomme.“

Aufstieg im Unternehmen

Nach seinem Studienabschluss beginnt Florian Tyrs im Frühjahr 2006 als Entwicklungsingenieur bei Jotec. 2011 übernimmt er die Produktionsleitung und wird 2017 nach der Übernahme durch die US-amerikanische Firma Cryolife Director Operations für die Bereiche Technik, Produktion und Gebäude – und heute leitet er das Unternehmen. Diese Karriere verdankt er nicht zuletzt seinem Studium in Sigmaringen, davon ist er überzeugt: „Von der Qualitätssicherung über die Fabrik- und Maschinenplanung bis zu kompletten Dokumentationen, das alles habe ich im Studium gelernt und wende es bis heute tagtäglich an.“

Sigmaringen Hochschule hat Technologien der Zukunft für die Textilindustrie im Fokus Das könnte Sie auch interessieren

Patientenspezifische Lösungen

Die Implantate von Jotec sind von Hand gefertigte Textilprodukte, im Reinraum in Hechingen stehen Webmaschinen. „Seit 2012 stellen wir patientenspezifische Lösungen her, das ist unsere Formel 1“, sagt Tyrs. Die sei mit enormem Personalaufwand verbunden, „allein 2019 haben wir 30 Näherinnen eingestellt“. Dieses Jahr sollten weitere 35 dazu kommen, doch stattdessen kam Corona. Es gibt einen Einstellungsstopp. Für das Unternehmen sei die Coronakrise aber trotzdem „beinahe ein Segen“ gewesen, wie er sagt. „Wir haben die Zeit genutzt, um unsere Lager zu füllen – wir kommen mit der Produktion kaum noch hinterher.“