Gute Nachrichten gibt es vom Arbeitsmarkt im September für den Kreis Sigmaringen und den Zollernalbkreis, informiert die Agentur für Arbeit Balingen. Die Auszählung im September ergab nach dem Anstieg im August einen Rückgang der Arbeitslosenzahlen, der stärker ausfällt als im landesweiten Durchschnitt.

440 weniger Arbeitslose als im Monat August

Zwar mussten sich auch im September wieder 1460 Menschen arbeitslos melden. Im gleichen Zeitraum konnten aber 1900 Menschen ihre Arbeitslosigkeit beenden. Fast 40 Prozent von ihnen begann eine Erwerbstätigkeit. Dadurch sank die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat um 440 oder 6,7 Prozent auf jetzt 6160.

Rückgang stärker als in Vor-Corona-Zeiten

„Der Arbeitsmarkt hat sich von seinem kleinen, ferienbedingten Zwischentief gut erholt. In den vergangenen vier Wochen gab es viel Bewegung auf dem Arbeitsmarkt. Dabei überwog die Zahl der Abgänge aus Arbeitslosigkeit die der Zugänge, so dass sich der Arbeitslosenbestand verringerte“, zieht Anke Traber, Leiterin der Balinger Agentur für Arbeit, eine positive Zwischenbilanz zum Herbstbeginn. „Im September geht die Arbeitslosigkeit traditionell zurück. Aber einen Rückgang innerhalb eines Monats in dieser Größenordnung hatten wir auch vor Corona viele Jahre nicht.“

Kreis Sigmaringen Agentur für Arbeit gibt im Coronajahr 2020 mehr als 102 Millionen Euro für Kurzarbeit aus Das könnte Sie auch interessieren

Jugendarbeitslosigkeit geht zurück

Besonders stark ist wie erwartet die Arbeitslosigkeit Jugendlicher zurückgegangen. Im September ist die Zahl der unter 25-jährigen Arbeitslosen um fast ein Fünftel auf jetzt 610 gesunken, wodurch sich für diese Gruppe eine Arbeitslosenquote von 2,9 Prozent ergibt.

Langfristige Entwicklung

Zum Vormonat ging die Arbeitslosigkeit um 6,7 Prozent zurück, im Vergleich zum Vorjahr sogar um 22,7 Prozent. Die Zahl der Arbeitslosen ist um mehr als 1800 niedriger als vor einem Jahr. Vor Jahresfrist hatte die Arbeitslosigkeit allerdings auch noch fast auf dem Corona-bedingten Höchststand gelegen. Der Abstand zu den Vor-Corona-Werten, seinerzeit noch bei über 40 Prozent gelegen, geht aber seit Monaten kontinuierlich zurück und beträgt aktuell noch knapp 11 Prozent.