Das Landratsamt Sigmaringen hat das Tierhalteverbot auf einem Hof in Mengen durchgesetzt und dort 32 Katzen abgeholt. Verwaltungsgerichtshof und Petitionsausschuss gaben grünes Licht für die Aktion, die am 14. September durchgeführt wurde.

Das Veterinäramt hat auf einem Hof in Mengen, in dem im Februar bereits sehr viele verschiedene Tiere weggenommen werden mussten, weitere Tiere beschlagnahmt. Nachdem in der Tierhaltung schwere Missstände bekannt geworden waren, hatte das