Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 34-Jähriger rechnen, der am Samstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, in einem Lebensmittelgeschäft in der Reiserstraße in Mengen ohne ersichtlichen Grund seinen Mund- und Nasenschutz abnahm und sich in der Folge gegenüber einem Sicherheitsmitarbeiter verbal aggressiv verhielt. Die hitzige Diskussion verlagerte sich schließlich nach draußen vor den Eingang. Nach erneutem Hinweis auf die, auch auf dem Parkplatz geltende Maskenpflicht, wurde der Geschädigte von dem Mann geschubst und zu guter Letzt mit einem Baseballschläger bedroht, informiert die Polizei.

Als der Geschädigte mit der Polizei telefonierte, wollte sich der Störer mit seinem Auto davonfahren, weshalb sich der Geschädigte vor das Fahrzeug stellte. Hierbei touchierte das Auto leicht das Knie des Sicherheitsmitarbeiters. Dieser blieb unverletzt. Dem Störer wurde ein Platzverweis erteilt. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen verschiedener Delikte eingeleitet, informiert die Polizei.