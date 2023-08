Mit der Inbetriebnahme des Krankenhausneubaus ist der erste große Meilenstein des Gesamtbauvorhabens des SRH Klinikums Sigmaringen erfolgreich abgeschlossen. Im nächsten Schritt ist die Sanierung des Bestandsgebäudes geplant. Mit dem gewaltigen Investitionsprogramm von rund 110 Millionen Euro soll für zwei Bauabschnitte die stationäre Versorgung auf hohem Niveau dauerhaft für die Patienten gesichert werden. Ein wichtiger Bestandteil der Versorgungsstrategie ist die zentrale Notaufnahme (ZNA) im ersten Obergeschoss mit einer Nutzfläche von 650 Quadratmetern, mitsamt einer Portalpraxis und einer Notfallpraxis. „Nicht der Patient entscheidet, wo er hingeht, das entscheiden wir für ihn“, bringt der leitende Arzt Martin Mauch die Vorgehensweise auf den Punkt.

Zwei Schockräume mit Röntgengeräten und einem Computertomografen

Wer mit einer leichten Erkrankung oder Verletzung in der Notaufnahme auftaucht, beziehungsweise eingeliefert wird, dessen Behandlung erfolgt in der Notfallpraxis, die künftig auch während der Woche besetzt sein wird. Die schweren Fälle werden in der zentralen Notaufnahme behandelt. Für Unfallopfer und nicht verletzte Patienten, wie beispielsweise instabile Schlaganfallpatienten, stehen zwei Schockräume mit Röntgengeräten und einem Computertomografen zur Verfügung.

Notaufnahme in Kategorie II eingestuft

Die Notaufnahme in der SRH Klinik wurde im Mai vom medizinischen Dienst in die Kategorie II der sogenannten erweiterten Notversorgung eingestuft, was unter anderem eine bessere, aber immer noch nicht auskömmliche, Finanzierung bedeutet. Nur etwa 200 Krankenhäuser in Deutschland bekommen diese Einstufung, denn nur Krankenhäuser der Maximal- und Schwerpunktversorgung werden in die höchste Kategorie eingestuft.

Ab 1. Oktober sollen Module angewendet werden

Leitender Arzt und Chef der Notfallambulanz Dr. Martin Mauch. | Bild: Picasa

Im Gespräch mit dem SÜDKURIER erläutert Dr. Martin Mauch das Konzept, beziehungsweise die Module, welche die Notaufnahme in Sigmaringen aktuell von anderen Kliniken unterscheiden, und ab 1. Oktober angewendet werden soll. In den letzten fünf Jahren konnten die baulichen Strukturen den medizinischen Prozessen angepasst werden und nicht umgekehrt, wie es so oft aus der Not heraus erfolgt. Seit fünf Jahren habe man die Pläne für die zentrale Notaufnahme entwickelt und im Prinzip wurde der Neubau „drum herum gebaut“. Im Rahmen der Bauplanung konnten zwischenzeitlich noch politisch motivierte Szenarien berücksichtigt werden, wie im Jahr 2020 der Entwurf zur Reform der Notfallversorgung, in dem ein integriertes Notfallzentrum gefordert wird.

Fachkraft entscheidet über Dringlichkeit der Behandlung

In Sigmaringen wird diese Vorgabe nun umgesetzt, und zwar durch einen Einschätzungstresen. Wenn ein Patient in der ZNA ankommt oder eingeliefert wird, wird von einer Fachkraft an diesem Tresen über die Dringlichkeit der Behandlung entschieden., und zwar von einem Arzt, Notfallsanitäter oder einer fachlich qualifizierten Notfallpflegekraft. Entsprechend der Einstufung wird der Patient in der Zentralen Notaufnahme behandelt oder in der integrierten Praxis für Allgemeinmedizin, wo ab 1. Oktober 2023 wochentags zwei Allgemeinmediziner tätig sein werden.

Notdienst am Wochenende nutzt Räumlichkeiten in der ZNA

Der Notdienst der niedergelassenen Ärzte wird am Wochenende von der Notfallpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung übernommen, der dazu die Räumlichkeiten der integrierten Praxis im Krankenhaus Sigmaringen nutzt. Bezüglich der Wartezeiten macht Dr. Mauch nochmals klar, dass die Dringlichkeit der Behandlung über die Reihenfolge entscheide und nicht die Reihenfolge der Ankunft. Patienten, die liegend ankommen, werden sofort in die Notaufnahme verwiesen. Neu ist auch, dass diese künftig über zwei Schockräume verfügt, inklusive einem integriertem Computertomographen (CT).

Einstufungssystem wird weltweit angewandt

Auf die Frage, ob die Expertise beispielsweise eines Notfallsanitäters bei der Ersteinstufung ausreiche, wenn keine äußerlichen Verletzungen zu sehen sind und ein Patient über innere Schmerzen klagt, gibt es eine eindeutige Antwort. Das Einstufungssystem, die so genannte Manchester Triage, werde weltweit angewandt, sei studienbasiert geprüft und man habe dies auch schon in der Vergangenheit in Sigmaringen praktiziert. „In den letzten drei Jahren ist nichts passiert.“ Man habe mehrfach bewusst einen Patienten von mehreren Medizinern einstufen lassen, und alle Beteiligten seien zum selben Ergebnis gekommen.

Massenanfall von Verletzten kann bewältigt werden

Dank der Erweiterung der zentralen Notaufnahme ist man künftig in der Lage, bei einem Massenanfall von Verletzten, wie nach einem Bus- oder Zugunglück, einem so genannten MANV-Fall, die Mehrzahl der Patienten in der Notaufnahme zu behandeln und die übrigen in der Notfallpraxis zu versorgen zu können. In die Planung eingeflossen sind auch die Erfahrungen aus der Corona-Pandemiezeit, nennt Mauch eine weitere Neuerung in der ZNA. []Man kann die Station halbieren und in einen isolierten und nicht isolierten Bereich aufteilen, sodass Patienten vor Ort behandelt und nicht in separat ausgewiesene Räumlichkeiten gebracht werden müssten.

Rund-um-die-Uhr-Besetzung kostet viel Geld

Man freue sich auf die neuen Räumlichkeiten, hatte Mauch bei der offiziellen Eröffnung des Klinikneubaus erklärt und eindringlich die schnelle Umsetzung der geplanten Gesundheitsreform angemahnt. Dabei soll die Krankenhausfinanzierung neu geregelt werden, und die Klinik erhält für die Notfallambulanz entsprechenden Qualitätsanforderungen ihrer Fachbereiche 60 Prozent der Kosten als so genannte Vorhaltekosten erstattet, und zwar unabhängig vom tatsächlichen Patientenaufkommen. Das Geld wird dringend gebraucht, denn die zentrale Notaufnahme ist rund um die Uhr besetzt, wobei die Personallage nach Angaben von Mauch derzeit gut ist mit 20 Pflegekräften, sechs Vollzeitassistentenstellen für medizinische Fachangestellte sowie neun Ärzten in unterschiedlicher Schichtbesetzung.

150 Betten stehen im Neubau zur Verfügung

Beim Sommerfest der SRH Krankenhauses Sigmaringen strömten die Besucher in Scharen, um sich den Neubau anzusehen. Es mussten zusätzliche Führungen durch den Gebäudekomplex angeboten werden. | Bild: Picasa

Auf den Etagen 4 und 5 gibt es vier Stationen mit 150 Betten für die Fachbereiche Allgemein- und Viszeralchirurgie, Unfallchirurgie, Orthopädie und Sporttraumatologie, Gefäß- und Endovaskularchirurgie sowie für die Geriatrie. Hinzu kommen die Wahlleistungsbereiche eine Welcome-Area, eine Holding-Area. In der 3. Ebene befinden sich die Verwaltungseinheiten und die Technikzentrale. In der 2. Etage stehen sieben OP-Säle mit einer Nutzfläche rund 1370 Quadratmetern und der Aufwachraum mit einer Tageslicht-Decke für bis zu 20 Patienten zur Verfügung. Hier sind auch das Ambulante OP-Zentrum, die Prämedikation, Anästhesieräume, die interdisziplinäre Intensivstation und die Schmerztherapie. Im ersten Obergeschoss sind die zentrale Notaufnahme mit einer Nutzfläche von 650 Quadratmetern, eine Portalpraxis und eine Notfallpraxis verortet, des Weiteren der Linksherzkathetermessplatz, das Labor, die Funktionsdiagnostik, die Endoskopie, die Ambulanzen und die Radiologie. Im EG befinden sich der Infopoint, die Patientenaufnahme, die Zentralsterilisation und Konferenzräume.